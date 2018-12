Terence Hill La dolorosa infanzia | I bombardamenti a Dresda… | poi il ricordo

La fine di Don Matteo - addio alla fiction con Terence Hill : Don Matteo si appresta a salutare per sempre i suoi fedeli telespettatori. La prossima stagione della fortunata fiction di Rai1 con Terence Hill sarà l’ultima. Un addio sicuramente non facile da digerire per chi negli anni ha seguito con dedizione le avventure del prete detective, ma si sa, tutte le cose belle prima o poi finiscono. A darne notizia è stata Nathalie Guetta, l’attrice che interpreta la simpatica ...

Terence Hill : "La mia infanzia sotto le bombe a Dresda. Da lì siamo partiti e abbiamo raggiunto l'Italia a piedi" : In un'intervista rilasciata al settimanale Chi e in edicola dal 6 dicembre, Terence Hill ha raccontato particolari della sua vita che di solito non ama esporre al grande pubblico. 79 anni, nato nel 1939, ha passato buona parte della sua infanzia in Germania, terra origine della madre, Hildegard Girotti: "Fino ai 6 anni ho parlato solamente tedesco. Mia madre veniva dalla Sassonia. Io sono cresciuto a Lommatzsch vicino a Dresda". Ed è ...

Un Passo dal Cielo 5 a gennaio su Rai1 senza Terence Hill? Prime indiscrezioni e possibili date : Un Passo dal Cielo 5 arriverà su Rai1 da gennaio? Le Prime indiscrezioni lasciano trapelare che la quinta stagione arriverà proprio il mese prossimo, al posto di Che Dio ci Aiuti 5, il cui debutto è slittato a febbraio. A quanto pare il nuovo anno si aprirà con Un Passo dal Cielo 5, che dovrebbe iniziare tra l’8, il 15 o il 22 gennaio, e proseguire ogni martedì in prima serata, per un totale di dieci puntate (vale a dire venti episodi). Al ...

'Un passo dal cielo' ritrova nel cast Terence Hill : VAL PUSTERIA. La prossima edizione di "Un passo dal cielo", la quinta che Raiuno trasmetterà con le riprese già concluse in Alta Pusteria, vedrà il ritorno di Terence Hill, con un ruolo diverso. Nel ...

Don Matteo chiude per sempre : Nathalie Guetta annuncia la fine della famosa serie tv con Terence Hill : Brutte notizie per i fan di Don Matteo. Stando alle parole di Nathalie Guetta in un'intervista rilasciata a TvBlog, la prossima sarà l'ultima stagione della famosa serie tv con...

Don Matteo : va in pensione la serie cult con Terence Hill : Per saperne di più: Perché Don Matteo fa bene alla politica Don Matteo: 5 motivi del clamoroso successo Che Dio ci aiuti 5: le novità della serie con Elena Sofia Ricci L'Allieva 2: tutto sulla ...

Terence Hill appende la tunica al chiodo : la prossima stagione sarà l'ultima : Una delle fiction più amate dal publico del piccolo schermo chiuderà i battenti: Don Matteo. La fiction campione d’incassi, dopo la messa in onda della dodicesima stagione andrà in ‘pensione’. L’indiscrezione bomba è stata lanciata da Nathalie Guetta, storica perpetua della serie. Attraverso un intervista rilasciata per Blogo, l’ex concorrente di Ballando con le Stelle ha dichiarato: ”Interpreterò per l’ultima volta il personaggio di Natalina. ...

Don Matteo 12 sarà l’ultima stagione? Nathalie Guetta svela il mistero sulla fine della fiction con Terence Hill : mistero su una delle fiction più amate degli italiani: Don Matteo 12 sarà davvero l'ultima stagione? L'enigma sta preoccupando i fan di una delle serie più longeva delle Rai. A parlare di possibile chiusura è Nathalie Guetta, attrice che per anni ha interpretato la perpetua Natalina nella serie. Stando a quanto rivelato dalla circense di origini francese al settimanale DiPiù TV, Don Matteo 12 sancirà l'addio della fiction e del personaggio ...

Terence Hill - Germania amica dell'Italia : BERLINO, 8 NOV - Sulla Germania "si dicono tante bugie in Italia con il solo scopo di prendere più voti perchè Angela Merkel in realtà è molto pro-Italia", il resto "è propaganda": a dirlo è Terence ...

Slap & Beans - le avventure di Bud Spencer & Terence Hill rivivono nel videogame di Trinity Team : Alla Milan GamesWeek in area Indie abbiamo incontrato Gerardo Verna, uno dei fondatori nel 2015 di Trinity Team Studio, che ha raccontato ai nostri microfoni il lavoro dietro la nascita di Slap & Beans, il videogioco che omaggia le celebri pellicole di Bud Spencer e Terence Hill. Il gioco, sviluppato a stretto contatto con la famiglia Pedersoli, si presenta con uno stile retrò, una giocabilità coinvolgente, e può vantare la presenza delle ...