Tennis – Courier non ha dubbi | “Djokovic come Federer | a 35 anni potrebbe ancora…”

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Jimesalta le doti di Novak Djokovic: l’exta pensa che Nole, in futuro, possa rientrare da un infortunio in stilee tornare al top anche a 35Il 2018 è stato senza alcuno l’anno di Novak Djokovic. Il campione serbo ha deciso di operarsi al gomito per eliminare il dolore che gli impediva di giocare al massimo delle sue potenzialità, ritornando gradualmente al top della forma, fino a vincere Wimbledon e US Open. Una doppietta incredibile, arrivata dopo quello che è stato, sotto il profilo fisico e psicologico, il periodo più difficile della sua carriera. Un ritorno da grande campione, uno dei più grandi. Quantiti sono stati fermati dagli infortuni nel loro percorso verso la gloria? In quanti hanno visto il loro potenziale dimezzarsi, senza ritornare più ‘gli stessi di prima? Questa è un’eventualità che a Djokovic non ...