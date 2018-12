Tav | l' Europa avverte Conte | Se l' Italia tarda rischia di doverci restituire i

Europa League - effettua un retropassaggio ma il portiere non c’è : autogol clamoroso di Luiz GusTavo [VIDEO] : Ha a dir poco del clamoroso quanto successo in Europa League nella partita tra Eintracht Francoforte e Marsiglia. Sul risultato di 1-0 in favore dei tedeschi, il centrocampista e capitano di giornata Luiz Gustavo ha deciso di effettuare un retropassaggio non accorgendosi che il portiere e compagno di squadra Yohann Pelè fosse fuori posizione: così la palla è terminata in porta e la partita è praticamente finita, dato che poi ...

Liu He visita la Germania e presenzia al summit di Amburgo dell' otTavo Forum Cina-Europa : Nel suo discorso rilasciato al summit di Amburgo, Liu He ha illustrato l'attuale situazione dell'economia cinese e le sue prospettive di sviluppo, sottolineando che la Cina e l'Europa salvaguardano ...

Snowboard - Framarin chiude otTavo nella tappa di Coppa Europa a Landgraaf : ottavo Framarin nello slopestyle maschile di Coppa Europa a Landgraaf, Gennero nona e Sola decima fra le donne Due presenze nella top ten dello slopestyle femminile di Coppa Europa nell’impianto al coperto olandese di Landgraaf. Emma Gennero e Federica Sola hanno concluso rispettivamente al nono e decimo posto nella gara vinta dalla padrona di casa Melissa Peperkamp sulla tedesca Annika Morgan e la belga Evy Poppe. In campo maschile ...

Inizio di otTava negativo per Piazza Affari e il resto dell'Europa : Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee , poco aiutate nel pomeriggio dal pessimo avvio di Wall Street . Driver al ribasso le preoccupazioni per la tenuta del Governo ...

Calcio - Europa League 2018-2019 : Lazio-Marsiglia 2-1. Parolo e Correa spediscono i biancocelesti agli otTavi : La Lazio batte per 2-1 il Marsiglia e stacca il pass per i sedicesimi di finale di Europa League: decisive le reti di Parolo e Correa, inutile il gol di Thauvin per i transalpini, che non riescono a completare la rimonta. Nell’altra gara del Gruppo H il Francoforte vince per 2-3 in casa dell’Apollon e resta a +3 sugli uomini di Simone Inzaghi. Nel primo tempo Sakai impegna Strakosha al 7′ ma il portiere biancoceleste tiene ...

LIVE Lazio-Marsiglia - Europa League in DIRETTA : i biancocelesti cercano i 3 punti per gli otTavi di finale : OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di Lazio-Marsiglia, minuto per minuto, con aggiornamenti costanti già da prima del calcio di inizio. Foto: Cristiano Barni / Shutterstock.com CLICCA F5 , ...

Europa : la tempesta al Tavolo del poker : Mai venerdì era stato più atteso nei palazzi della politica, delle istituzioni italiane e europee e nelle case degli italiani. E Dio ci scampi da un’altra settimana come questa, tra spread oltre i trecento punti, banche sotto pressione, governo stressato, mercati in allarme. Da lunedì, scaduto il termine per la presentazione dei dettagli della mano...

Fca - Gorlier nuovo responsabile attività Europa. Attuale ad di Marelli e Mopar - sostituisce AlTavilla : TORINO- Pietro Gorlier, torinese, è il nuovo responsabile delle attività di Fca in Europa, Medio Oriente e Africa , Emea, . Lo annuncia l'ad del gruppo Mike Manley in una...