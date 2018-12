Tav - la rabbia di Torino dopo il Tavolo col governo : Il vertice si avvia all’epilogo quando il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, per spezzare l’assedio delle forze produttive di Torino, quasi sbotta: «Guardate che io, come voi, indosso la maglia azzurra». Luigi Di Maio corre in soccorso del collega e spiega: «Come sapete la nostra posizione politica non è favorevole all’opera, ma ora no...