Tasse auto | consumatori sul piede di guerra | Di Maio | no aumenti per veicoli già in

Tasse - misura della Commissione Bilancio sulle auto : fino a 1000 euro in più per una Panda : La Commissione Bilancio della Camera ha provveduto a varare un provvedimento che potrebbe entrare in vigore dal 1 gennaio 2019, ovvero una misura bonus-malus. Per favorire l'acquisto di vetture meno inquinanti (poche o addirittura emissioni zero), potrebbe essere offerto un 'quid' come incentivo all'acquisto, mentre verrebbe tassato l'acquisto delle auto più inquinanti. Tasse, una Panda costerà fino a 1.000 € di più Con questa misura potrebbero ...

Bufera ecobonus. Salvini : No nuove Tasse. Di Maio : Tavolo con costruttori di auto : Protestano costruttori e sindacati: governo chiarisca. Salvini: non ci saranno nuove tasse. Di Maio annuncia convocazione di un Tavolo tecnico. Romeo, capogruppo Lega Senato: 'cambieremo norma a ...

Manovra - Di Maio : No nuove Tasse per auto in circolo - miglioreremo norma : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - Di Maio : “Stamattina è scoppiato il panico - ma non ci sono nuove Tasse per auto in circolo”. Poi spiega la norma : “Sul tema auto e inquinamento, facciamo chiarezza, perché è stata fatta un po’ di confusione e stamattina è scoppiato il panico. Non esiste nessuna nuova tassa per le auto già in circolazione, ma incentivi per quelle che inquinano meno: auto ibride, elettriche o a metano”. A dirlo, in diretta Facebook, il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, dopo l’emendamento alla Manovra sulle auto. L'articolo Manovra, Di Maio: ...

Manovra - CGIA di Mestre contro nuove Tasse su auto benzina e diesel : Sempre in giornata è previsto un nuovo vertice tra il Presidente del Consiglio Conte, il ministro dell'Economia Tria ed i due vice premier Di Maio e Salvini . Obiettivo: definire le correzioni da ...

Di Maio : niente Tasse su auto circolanti : 11.06 Dopo le critiche e le reazioni sulle misure in Manovra che interesseranno le automobili, il vicepremier Di Maio chiarisce: "Non esiste nessuna nuova tassa per auto già in circolazione. Chi ha un'Euro3 o qualsiasi altra macchina non pagherà un centesimo in più". "Sul tema auto e inquinamento -spiega Di Maio via social-si è fatta un po' di confusione". E aggiunge: "Ho deciso di convocare un tavolo tecnico al Mise,per er migliorare gli ...

Manovra - Salvini : 'No a nuove Tasse - via quella sulle auto' - : Il vicepremier contesta l'emendamento M5s alla legge di Bilancio che introduce imposte per chi acquista veicoli inquinant i e incentivi per quelli elettrici. E sulla Tav afferma: "Io tifo per il sì, ...

Salvini : "Contrario a nuove Tasse su auto" : Se poi comincia a metà febbraio o il primo marzo non cambia il mondo, però deve cominciare ad inizio 2019 . Abbiamo messo a bilancio 6 miliardi e mezzo di euro, ci sono ed entro oggi dovrebbero darci ...

Salvini : sono assolutamente contrario a ecoTasse sull'auto : Roma, 6 dic., askanews, - 'sono assolutamente contrario ad ogni tassa nuova sulle auto che sono già tra le più tassate d'Europa': così il vicepremier Matteo Salvini a Radio anch'io, Rai1,.

Matteo Salvini frena i grillini : no a nuove Tasse sulle auto e si alla Tav : Matteo Salvini detta la linea del Governo. “Non mi risulta nessun rinvio su quota 100 per le pensioni in Manovra,

Auto - Salvini stoppa i grillini : "Sono contrario a nuove Tasse" : ...propria alzata di scudi da parte di associazioni di categoria e sindacati che sono profondamente preoccupati dall'impatto che un meccanismo di bonus-malus così architettato potrà avere sull'economia ...

Salvini : 'Contrario a nuove Tasse sulle auto. Tav? Tifo sì - sempre e comunque' : 'Sulla Tav io Tifo per il sì sempre e comunque. Aspettiamo l'esame finale dei tecnici ma l'Italia ha bisogno di più infrastrutture non di meno infrastrutture'. Lo ha detto il ministro dell'Interno ...

Manovra - Salvini : assolutamente contrario a nuove Tasse su auto : Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini prende posizione contro l'ipotesi di un'ecotassa sulle auto non elettriche.'Sono assolutamente contrario ad ogni forma di nuova tassa su un bene ...

Dal 2019 incentivi per le auto elettriche - sovratTasse fino a 3000 euro per gli altri : Un emendamento alla legge di Bilancio approvato alla Camera in commissione Bilancio, prevede che, a partire dal 2019, tutti coloro che acquisteranno un nuovo veicolo pagheranno delle tasse che andranno calcolate in base al livello di inquinamento del proprio mezzo. Per l'acquisto delle auto elettriche, invece, sono previsti ulteriori incentivi. Possibili ulteriori modifiche Gli incentivi sono dunque mirati a dare una marcia in più affinchè ...