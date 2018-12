Taekwondo | i ranking Mondiali aggiornati Vito Dell’Aquila e Daniela Rotolo si confermano

oasport

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Siamo arrivati alle ultime gare della stagione 2018 di, che ha visto tanti eventi spettacolari e anche l’Italia protagonista. In diverse categorie di peso gli azzurri sono ancora però molto distanti dai migliori e sono solo due al momento gli atleti di vertice:Dell’Aquila e. Andiamo quindi a scoprire i, concentrandoci sui piazzamenti degli italiani nelle diverse categorie.Uomini-54 kgQuinto posto perDell’Aquila, che è italiano miglior piazzato di tutte le categorie. Rispetto all’ultima graduatoria il 18enne pugliese perde però una posizione, superato per meno di tre punti dal senegalese Moustapha Kama. Daniel Lo Pinto continua invece la sua progressione ed entra nella top 50.1 Armin HADIPOUR SEIGHALANI Iran 169,90 2 Cesar RODRIGUEZ Mexico 153,96 3 Tae-hun KIM Republic of ...