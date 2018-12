Super Smash Bros Ultimate | arrivano i voti della stampa internazionale

Stati Uniti : alcuni studenti scambiano il logo di Super Smash Bros. Ultimate per quello di un mirino e scoppia il panico : Ore di tensione in una scuola statunitense, quando uno studente molto appassionato di Super Smash Bros. Ultimate ha disegnato sulla lavagna della sua classe un messaggio che è stato interpretato come l'evidente minaccia di una sparatoria scolastica imminente.Il giovane si era limitato a scrivere sulla lavagna "7 dicembre, è tempo di Super Smash Bros. Ultimate", sostituendo però il nome del gioco con il suo logo. Come riferisce Resetera alcuni ...

Super Smash Bros. Ultimate - recensione : È davvero difficile non farsi sovrastare dall'abbondanza di Super Smash Bros. Ultimate. Fin dal primo avvio il gioco fornisce un'infinita serie di input visivi e sonori. È un po' come entrare in un grande parco giochi: ci si guarda intorno un po' spaesati e indecisi su dove cominciare. Come e più che nei precedenti Smash Bros., Nintendo è stata capace di creare un prodotto enorme e trasversale, che con una miriade di modalità, menù e opzioni è ...

Alle 14 non perdete la diretta dedicata a Super Smash Bros. Ultimate : La giornata di domani sarà davvero importante per tutti i possessori di Nintendo Switch dato che potranno finalmente mettere le mani su una nuovissima esclusiva appartenente a una serie ormai storica della grande N.Super Smash Bros. Ultimate sarà disponibile solo da domani ma nel caso in cui foste curiosi di dare un'occhiata da vicino al titolo abbiamo delle buonissime notizie per voi: quest'oggi ve lo mostreremo in diretta permettendovi di ...

Super Smash Bros. Ultimate : ecco perché Kirby è l'unico sopravvissuto nella modalità World of Light : Super Smash Bros. Ultimate può vantare una sorta di modalità storia chiamata World of Light in cui i vari personaggi sono stati rapiti da un potente nemico. l'unico sopravvissuto a questo disastro è Kirby (che avrà il compito di salvare tutti i suoi compagni) e il director del gioco ci spiega il perché di questa scelta.Come riporta Nintendo Everything, Masahiro Sakurai ha affermato che Kirby sarà l'unico sopravvissuto in quanto lui (Sakurai ) ha ...

Super Smash Bros. Ultimate è al centro di massicci leak a settimane dal lancio : Super Smash Bros. Ultimate sarà disponibile per Nintendo Switch solo tra qualche settimana, a partire dal prossimo 7 dicembre, eppure sembra che qualcosa nel lancio del nuovo capitolo della celebre serie di picchiaduro sia andato totalmente storto, almeno stando alla mole di materiale trafugato che circola in rete già in questi giorni.Come riferiscono i colleghi di Eurogamer.net, alcune copie di Super Smash Bros. Ultimate sono evidentemente ...

Fate vostro Nintendo Switch Super Smash Bros Ultimate Edition sfruttando questa offerta : Torniamo a parlare di offerte concentrandoci in questo caso sull'universo Switch tra console e un'esclusiva in uscita tra tutto sommato pochi giorni (il 7 dicembre).L'offerta che vi segnaliamo è dedicata a Nintendo Switch Super Smash Bros. Ultimate Edition, ovvero un bundle composto da una edizione limitata della console a tema Super Smash Bros. Ultimate, in combo con un codice per scaricare il nuovo capitolo della serie. Qui di seguito potete ...

Super Smash Bros. Ultimate è il titolo più pre-ordinato dell'intera saga e della storia di Switch : La saga di Super Smash Bros. è sempre stata una delle esclusive di punta di Nintendo, si tratta di un picchiaduro veloce e divertente dove i personaggi provenienti dagli universi Nintendo si danno battaglia in squadre o singolarmente.Come riporta Gamingbolt, Nintendo ha affermato tramite un post su Twitter che Super Smash Bros. Ultimate ha raggiunto un numero di pre-ordini Superiore all'intera saga, vincendo anche la corona del titolo più ...

Super Smash Bros : i personaggi da inserire vengono decisi già prima dell'inizio dei lavori : Uno degli elementi più importanti di ogni Super Smash Bros. è senza dubbio il suo roster, avere un parco lottatori ben bilanciato è essenziali per dare agli utenti un'esperienza di gioco funzionale e divertente. Inoltre l'annuncio stesso di un nuovo personaggio genera livelli di hype non indifferenti e spesso molti possibili acquirenti potrebbero essere più propensi all'acquisto del titolo in presenza di determinati personaggi.Come riporta ...

Dal 7 dicembre in Giappone arriva un set di 63 amiibo dedicato a Super Smash Bros. : Nintendo ha col tempo rilasciato una versione amiibo per tutti i personaggi presenti nella saga di Super Smash Bros. ma se puntate ad ottenere in un colpo solo tutti questi amiibo Nintendo ha quello che fa per voi.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, dal 7 dicembre sarà disponibile in Giappone un set completo contenente tutte le versioni amiibo dei lottatori apparsi in Smash Bros, naturalmente parliamo di tutti i personaggi di Super Smash ...

Super Smash Bros. Ultimate : il nuovo trailer ci offre una panoramica sul gioco : I possessori di Nintendo Switch sono in trepidante attesa per l'uscita di Super Smash Bros. Ultimate, l'imminente picchiaduro crossover, già analizzato nella nostra anteprima.A pochi giorni dal lancio, ecco che Nintendo ha deciso di pubblicare un nuovo video dedicato al suo titolo.Nello specifico, si tratta di un nuovo trailer della durata di 7 minuti, riportato da Gematsu, che ci offre una panoramica sulle varie feature di Super Smash Bros. ...

Super Smash Bros. Ultimate - prova : Super Smash Bros. Ultimate è con molta probabilità l'ultimo grande gioco in uscita nel 2018. Fenomeno di massa negli USA, il picchiaduro di Sakurai si appresta ad arrivare in Italia su Nintendo Switch il prossimo 7 dicembre.74 personaggi provenienti da alcune delle più celebri serie di Nintendo, SEGA, Square Enix, Capcom, Konami e Bandai Namco si scontrano in più di cento arene a tema, accompagnati da una pletora di altri personaggi minori, ...

Super Smash Bros. Ultimate e Pokemon Let's Go si apprestano a diventare i due titoli più forti mai arrivati su Nintendo Switch : Uno dei giochi più attesi dell'anno è Super Smash Bros. Ultimate, l'imminente gioco di combattimento crossover che riunisce oltre 70 personaggi nel più grande roster della storia della serie. Il titolo è stato atteso con impazienza, e ora, tutti voi che lo aspettate con il fiato sospeso, sarete felici di sapere che il gioco ha ufficialmente completato lo sviluppo.Ma, come segnala Gamingbolt, quest'anno non è l'unica grande novità esclusiva per ...

eSports - Super Smash Bros. Ultimate chiude le porte ai manga! Sakurai non cambia opinione rispetto a dieci anni fa : dieci anni or sono, il direttore di Super Smash Bros. Ultimate, Masahiro Sakurai, aveva un’idea ben precisa in mente. Purtroppo, allora quella sua idea non prevedeva alcun personaggio di manga o anime all’interno del titolo Nintendo, ma ora i fan hanno chiesto nuovamente. Sapete lui che ha detto? No… ha detto no un’altra volta. Vediamo se le sue motivazioni riusciranno a convincerci di questa sua scelta. Super Smash Bros. Ultimate rimane ...

Super Smash Bros. Ultimate entra in fase gold : Super Smash Bros. Ultimate è un titolo molto atteso, nonché una delle pochissime uscite first party tripla A di Nintendo in programma per quest'anno.Ebbene se non vedete l'ora di mettere le mani sul gioco, dovete sapere che è ufficialmente entrato in fase gold, per cui ora a separare il gioco dagli scaffali dei negozi vi è solo la catena di distribuzione, il gioco è pronto.Come riporta Siliconera, sono stati inoltre rivelati tre nuovi ...