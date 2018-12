Sui dazi la Cina ci mette una pezza

Trump bluffa Sui dazi - le Borse giù : Le bugie hanno le gambe corte, ma quelle di Donald Trump non riescono a reggere nemmeno la distanza che separa un tweet da un altro cinguettio. Il presidente Usa, che solo 24 ore prima aveva dato già ...

I dubbi Sui dazi affondano Wall Street : Wall Street chiude in picchiata, per i dubbi legati alla tregua sui dazi tra Usa e Cina e più in generale per i timori legati alla crescita dell'economia. Il Dow Jones ha perso il 3,08% a 25031,41 punti, il Nasdaq il 3,80% a 7158,43 punti. Tonfo anche per l'indice S&P500: - 3,23% a 2.700,37 punti.

La tregua Sui dazi piace alle Borse. Ma la resa dei conti è solo rimandata : ... di conseguenza, evitare che ulteriori avvitamenti dei mercati finanziari si trasmettano all'economia reale fino a sfociare in una recessione. Del resto, forzare la mano sarebbe stato rischioso. ...

Borse - cosa cambia ora con la tregua di 90 giorni tra Usa e Cina Sui dazi : A conti fatti le misure sinora attuate hanno danneggiato più gli Usa (64 miliardi di dollari) che non la Cina (32,5 miliardi). Ma Trump punta a ridurre, da aprile, il surplus cinese di almeno 90 miliardi. Per gli esperti c’è spazio per un recupero dell’azionario dei Paesi emergenti...

Le Borse brindano alla tregua Sui dazi - Milano +2 - 26% : Chiusura di seduta in forte rialzo per la Borsa, che sfrutta le notizie favorevoli sulla tregua commerciale tra Usa e Cina, e i segni di disgelo tra Italia e Ue sulla manovra. L'indice Ftse Mib chiude ...

USA-Cina - tregua Sui dazi : La tregua servirà a riavviare i colloqui tra Stati Uniti e Cina volti a risolvere una disputa commerciale che sta danneggiando l'economia globale , preoccupando alcuni degli alleati repubblicani di ...

La tregua Sui dazi alimenta il rally di fine anno : Ha cominciato Powell, Presidente FED, che, con una dichiarazione da colomba, ha sostanzialmente annunciato il cambiamento della politica monetaria della Banca Centrale USA. Il pilota automatico, ...

Asia in rally dopo la tregua USA-Cina Sui dazi : Avvio di settimana positivo per i principali indici dell'Asia/Pacifico, con la Borsa di Shanghai che arriva a guadagnare anche tre punti percentuali. Il rally segue l'accordo sui dazi siglato al ...

Al G20 di Buenos Aires : Usa-Cina - tregua di 90 giorni Sui dazi : La tregua raggiunta sabato notte da Trump e Xi scongiura il rischio di una guerra commerciale immediata, che avrebbe accelerato la frenata dell’economia globale già in corso, ma non elimina il pericolo di una guerra fredda tra Usa e Cina, perché non risolve le sfide geopolitiche di fondo che li separano....

Patto tra Stati Uniti e Cina - firmata una tregua di 90 giorni Sui dazi : Accordo tra Donald Trump e Xi Jinping a Buenos Aires: tre mesi entro i quali Stati Uniti e Cina dovranno trovare un accordo a tutto campo

Usa-Cina - siglata la tregua Sui dazi : stop per 90 giorni dal primo gennaio : Raggiunto l'accordo tra Usa e Cina per una tregua sui dazi. Nel corso della cena al termine dei lavori del G20 a Buenos Aires, il presidente americano Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping ...

In cosa consiste la tregua tra Cina e Stati Uniti Sui dazi commerciali raggiunta al G20 : Le preoccupazioni per le tensioni commerciali nell'economia globale sono affiorate anche nel corso del G20 e il managing director del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, ha ...