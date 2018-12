Stefania Sandrelli ' Da Partner a Novecento di Bernardo Bertolucci gli eterni occhi da

Stefania Sandrelli si emoziona a Domenica In ricordando Bertolucci : Un’amicizia speciale, un legame lungo e profondo: era quella che legava Stefania Sandrelli con Bernardo Bertolucci, il regista appena scomparso. E ricordarlo è stato uno dei punti centrali dell’intervento dell’attrice durante l’ultima puntata di Domenica In condotta da Mara Venier, che ha detto: “Insieme a te vogliamo ricordare uno degli ultimi grandi imperatori del cinema italiano e mondiale: Bernardo ...

Stefania Sandrelli : età - altezza - peso - marito - figli : Stefania Sandrelli non è solo un’attrice. È un’icona, una vera diva che ha recitato in oltre 100 film, molti dei quali hanno fatto la storia del cinema italiano. Nella sua lunga e gloriosa carriera, ha vinto 3 David di Donatello su 11 candidature, ricevendo nel 2018 quello alla carriera e 6 Nastri d’argento. Nel 2005 le è stato anche conferito il Leone d’oro alla carriera nel corso della 62ª Mostra internazionale d’arte ...

Stefania Sandrelli "siamo più poveri" - Paolo Taviani "il suo nuovo film" : l'ultimo saluto a Bernardo Bertolucci : Una persona unica e specialissima. Un grande maestro. Soprattutto un insostituibile amico. Il mondo del cinema e della cultura sfila nella camera ardente allestita in Campidoglio e dà l'ultimo saluto ...

Addio a Bernardo Bertolucci - Stefania Sandrelli 'Se n è andato il mio ultimo imperatore' : 'Ci sentivamo spesso, ci vedevamo di frequente e mi colpiva sempre il suo coraggio anche nella malattia e il suo essere, nonostante età e condizioni, sempre nel mondo di oggi, sempre circondato da ...

Bernardo Bertolucci - il più bell'omaggio è di Stefania Sandrelli : "Se ne è andato il mio 'ultimo imperatore'" : "Se ne è andato il mio "ultimo imperatore". Che si sentiva come un "topo nel formaggio". Per lui significava stare come in un bozzolo, al caldo e al riparo. Me lo disse gioiosamente dopo una estate di sofferenza e di passione. "Adesso sto bene, sai? Sto come un topo nel formaggio". Grazie per essere stato così speciale. Per il tuo cinema così speciale. Spero di incontrarti ancora e di fare un altro film insieme. Un lungo ...