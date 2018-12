Stati Uniti | il deficit commerciale aumenta oltre le attese

Stati Uniti - gli occupati nel settore privato frenano : E' cresciuta meno delle attese l'occupazione negli Stati Uniti . Gli occupati di novembre hanno registrato un incremento di 179 mila unità , inferiori alle 225 mila unità del mese precedente, dato ...

Stati Uniti - licenziamenti in calo a novembre : Diminuiscono i licenziamenti negli Stati Uniti nel mese di novembre dopo il forte aumento riportato il mese precedente. Secondo il rapporto Challenger, Gray & Christmas , le principali società ...

L’arresto del CFO di Huawei in Canada inasprisce il clima teso tra Cina e Stati Uniti : La Chief Financial Officer di Huawei è stata arrestata in Canada ed è in attesa di estradizione negli USA. Sale la tensione tra Cina e Stati Uniti. L'articolo L’arresto del CFO di Huawei in Canada inasprisce il clima teso tra Cina e Stati Uniti proviene da TuttoAndroid.

Un contratto firmato dall'Italia con Stati Uniti e Germania costringe il nostro Paese a vendere armi all'Arabia Saudita : "Eppure non basta dire che una bomba cadrà", scriveva Gregory Corso, uno tra i più noti poeti della scena Beat. Aveva ragione. Non basta dire che un ordigno cadrà sugli inermi per fermarne la ...

Huawei - arrestata in Canada la direttrice finanziaria Meng Wanzhou. Stati Uniti : “Ha violato le sanzioni contro l’Iran” : La direttrice finanziaria del colosso cinese Huawei Technologies, Meng Wanzhou, è stata arrestata in Canada. A renderlo noto il dipartimento di giustizia canadese. Venerdì 7 dicembre è prevista l’udienza in cui il giudice deciderà se rilasciarla su cauzione. La manager 41enne, destinata a succedere al padre Ren Zhengfei, è stata arrestata su richiesta degli Usa, che intendono chiedere l’estradizione. Il sospetto è che la figlia del ...

L’Italia vince il mondiale di bowling - battuti in finale gli Stati Uniti : Grandissima impresa della nazionale italiana di bowling che a Hong Kong ha conquistato per la prima volta il titolo mondiale. L'Italia guidata dal c.t. Brandolini, dopo aver eliminato, sul filo, in semifinale il Canada, ha sconfitto seccamente nella finalissima i super professionisti degli Stati Uniti.Continua a leggere

Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha detto ufficialmente che gli Stati Uniti usciranno dal trattato nucleare “INF” : Durante un summit alla sede della NATO, il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha annunciato ufficialmente che gli Stati Uniti si ritireranno dal trattato INF (da “Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty”), un accordo con la Russia che impedisce lo sviluppo

Egitto-Stati Uniti : presidente Al Sisi riceve direttore dell'Intelligence nazionale : Infine, entrambi hanno avuto uno scambio di opinioni sugli sviluppi delle questioni più rilevanti in Medio Oriente, tra cui il raggiungimento di una soluzione politica alle crisi in corso. , Cae,

