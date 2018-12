' Stadio Roma | quadro catastrofico' La sindaca Raggi | ' Niente allarmismi'

Raggi : nessun allarmismo su Stadio Roma - esito è solo prima bozza : Roma – “No, assolutamente. Non farei allarmismi, come sapete ho voluto una due diligence per riesaminare gli esiti della conferenza dei servizi alla quale hanno partecipato tutte le istituzioni. Al momento e’ stato rilasciato un primo ‘draft’ sul quale ci sono delle valutazioni in corso”. “Quando ci sara’ poi la relazione finale capiremo come andare avanti con tutte le istituzioni ...

Roma - Raggi : stop progetto Stadio? assolutamente no : Roma, 6 dic., askanews, - La relazione del Politecnico di Torino sulla viabilità legata allo Stadio della Roma a Tor di Valle non bloccherà il progetto. Lo ha assicurato la sindaca di Roma Virginia ...

Stadio Roma : Grancio (demA) “Politecnico Torino conferma impatto catastrofico” : STADIO ROMA: Grancio (demA) “Politecnico Torino conferma impatto catastrofico sul traffico, ora Giunta Raggi revochi gli atti di approvazione”. “Lo studio trasportistico del Politecnico di Torino boccia, senza possibilità di appello, l’operato dell’Amministrazione capitolina in merito al nuovo STADIO di Tor di Valle. Ora la Giunta Raggi deve revocare l’iter di un progetto insostenibile dal punto di vista urbanistico e gravato dai troppi dubbi ...

Stadio della Roma - Politecnico di Torino : “Quadro catastrofico per la viabilità - scenario di blocco totale della rete” : “Lo scenario (del traffico, ndr) in presenza di evento sportivo restituisce un quadro catastrofico”. Nonostante un “intervallo orario considerato eccessivamente favorevole” e “un utilizzo del mezzo pubblico pari al 50%”. E’ stato sempre quello il grande problema del “nuovo” progetto dello Stadio dell’As Roma, concordato a febbraio 2017 fra Virginia Raggi e il patron giallorosso James Pallotta: la viabilità. Lo aveva detto il Ministero dei ...

Il Tempo : «Stadio Roma - il progetto è catastrofico» : L’articolo del quotidiano Romano Da Tempo non si parlava del nuovo stadio della Roma a Tor di Valle. Un progetto enorme, per impatto e per il Tempo necessario a completare il semplice iter burocratico di approvazione. La situazione, ad oggi, è abbastanza complicata. Lo spiega Il Tempo in un articolo pubblicato sull’edizione di oggi: «Il Dipartimento Trasporti del Politecnico di Torino ha scritto una relazione sul progetto. E non ci ...

Nuovo Stadio Roma - il procuratore Pecoraro a gamba tesa : “non andava fatto così” : Figc, Giuseppe Pecoraro ha parlato della questione legata allo stadio della Roma, criticandolo senza mezzi termini “Lo stadio della Roma? Ho sempre dichiarato che lo stadio non andava fatto in quella maniera. Per me il posto è sbagliato. Ma se non si fa la viabilità e si raddoppiano le corsie della via del Mare non si da nessuna parte“. Lo ha detto il procuratore della Figc, Giuseppe Pecoraro all’Adnkronos, sullo stadio ...

Palumbo : dichiarazioni Frongia su Stadio della Roma imbarazzanti : Roma – “Nell’odierna trasmissione radiofonica ‘Te la do io tokio’ l’assessore allo sport Frongia si e’ esercitato in acrobatiche capriole e contorsioni sull’idoneita’ dell’area prescelta per il nuovo stadio della Roma e sugli studi di conformita’ della viabilita’ di prossimita’. Dopo aver ricordato di essere stato contrario al progetto originario dello stadio ...

Frongia : "Stadio della Roma? Novità a gennaio" : A Rete Sport, l'assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Daniele Frongia fa il punto sugli impianti della capitale e sul nuovo stadio della Roma. Frongia parla poi dello stadio ...

Frongia : entro dicembre-gennaio novità su nuovo Stadio della Roma : Roma – Incontri che vanno avanti, novita’ previste tra dicembre e gennaio: va avanti la macchina del nuovo stadio della Roma. A spiegarlo, intervenuto ai microfoni di Retesport, l’assessore allo Sport del Comune di Roma, Daniele Frongia, che ha fatto il punto sugli impianti della Capitale e sul nuovo stadio della Roma”. “Per quanto riguarda l’impianto di Tor di Valle ha spiegato: “Tra domani e dopodomani ...

Dietrofront Stillitano : 'Pallotta non cede la Roma. C'è altro oltre allo Stadio' : È chiaro che voglia costruire lo stadio e che sia infastidito dai ritardi ma vendere la Roma è l'ultima cosa al mondo che vuole '.

Stadio - la Roma ora è stanca : vuole giocarci entro il 2022 : Quasi un anno dopo è tutto come prima , scrive Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport'. È vero, in mezzo c'è stata l'Operazione Rinascimento e l'arresto il 13 giugno del costruttore Luca Parnasi.

Stadio della Roma - il Comune pronto al sì. Le mani di Pallotta sui terreni : I 5S decisi a dare il via libera. Dal patron della Roma 40 milioni per avere l'area, altrimenti va via

