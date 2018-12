Stadio della Roma | Politecnico di Torino | “Quadro catastrofico per la viabilità | scenario

Stadio Fiorentina - Nardella : “Accelerazione della dirigenza viola sul progetto” : “Se devo giudicare l’attenzione sulla vicenda Stadio devo dire che c’è un’accelerazione in atto da parte della dirigenza della Fiorentina sulla progettazione“. Lo ha detto il sindaco, Dario Nardella, ospite ai microfoni di Italia 7, parlando della possibile costruzione di un nuovo Stadio a Firenze. “Il nuovo Stadio è un sistema a doppia chiave: una ce l’ha il sindaco e un’altra la società ...

L’Atalanta sulla foto della spazzatura allo Stadio : «È un fake» : Il comunicato ufficiale L’Atalanta ha diramato un comunicato ufficiale in cui smentisce la foto della spazzatura con striscione razzista (“Per farvi sentire a casa”) fuori l’Atleti Azzurri d’Italia. Il club orobico spiega che si tratta di un fotomontaggio, come scritto anche da noi del Napolista. La nota del club bergamasco: «Atalanta B.C. comunica di aver preso suo malgrado visione di alcune foto, evidentemente ...

Palumbo : dichiarazioni Frongia su Stadio della Roma imbarazzanti : Roma – “Nell’odierna trasmissione radiofonica ‘Te la do io tokio’ l’assessore allo sport Frongia si e’ esercitato in acrobatiche capriole e contorsioni sull’idoneita’ dell’area prescelta per il nuovo stadio della Roma e sugli studi di conformita’ della viabilita’ di prossimita’. Dopo aver ricordato di essere stato contrario al progetto originario dello stadio ...

Frongia : "Stadio della Roma? Novità a gennaio" : A Rete Sport, l'assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Daniele Frongia fa il punto sugli impianti della capitale e sul nuovo stadio della Roma. Frongia parla poi dello stadio ...

Frongia : entro dicembre-gennaio novità su nuovo Stadio della Roma : Roma – Incontri che vanno avanti, novita’ previste tra dicembre e gennaio: va avanti la macchina del nuovo stadio della Roma. A spiegarlo, intervenuto ai microfoni di Retesport, l’assessore allo Sport del Comune di Roma, Daniele Frongia, che ha fatto il punto sugli impianti della Capitale e sul nuovo stadio della Roma”. “Per quanto riguarda l’impianto di Tor di Valle ha spiegato: “Tra domani e dopodomani ...

Stadio della Roma - il Comune pronto al sì. Le mani di Pallotta sui terreni : I 5S decisi a dare il via libera. Dal patron della Roma 40 milioni per avere l'area, altrimenti va via

VIABILITA' E SICUREZZA Stadio - Giovedì 15 novembre in occasione della partita allo Stadio comunale Paolo Mazza : Provvedimenti di viabilità relativi all'incontro di calcio Italia-Inghilterra 13-11-2018 / Giorno per giorno In occasione della partita Italia-Inghilterra Under 21 che si terrà Giovedì 15 novembre ...

Marsala Calcio : Precisazioni sullo Stadio Municipale - il punto della situazione : ... ci tiene a puntualizzare su alcuni aspetti relativi allo stesso, e alla spiacevole limitazione imposta dalla Commissione Provinciale di Vigilanza Pubblici Spettacoli a soli 450 spettatori ospitabili,...

Fiorentina - positivo l’incontro sullo Stadio con il sindaco Nardella : Il sindaco di Firenze Dario Nardella, stamattina ha incontrato a Palazzo Vecchio il presidente esecutivo della Fiorentina Mario Cognigni e il consigliere d’amministrazione con delega al progetto per la costruzione di un nuovo stadio Daniela Maffioletti. Nei giorni scorsi Nardella aveva fatto sapere che la Fiorentina aveva iniziato le prime operazioni di carotaggio sull’area Mercafir, dove il Comune da tempo ha pianificato che ...

Nardella : «La Fiorentina ha iniziato carotaggi e progettazione per il nuovo Stadio» : La "Fiorentina ci ha fatto sapere che ha cominciato i carotaggi nell'area Mercafir", ha spiegato il sindaco della Fiorentina Dario Nardella. L'articolo Nardella: «La Fiorentina ha iniziato carotaggi e progettazione per il nuovo stadio» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Fiorentina - il sindaco Nardella sul nuovo Stadio : “Fiducia sull’avanzamento del progetto” : A margine della presentazione dell’approvazione del piano urbanistico esecutivo sull’area di Castello, avvenuta ieri in giunta comunale, il sindaco Dario Nardella si è espresso sulla questione stadio: “Sono state dette già tante cose sulla questione dello stadio, non ritengo di dover aggiungere altro se non il fatto che sono fiducioso sullo stato di avanzamento della progettazione. La società ci ha fatto sapere che ha ...

Nuovo Stadio della Roma - Pallotta pronto a spendere fino a 120 milioni di euro : Gli step superati dal Nuovo cda di Eurnova: l'offerta di Pallotta I nuovi vertici di Eurnova, l'amministratore delegato Giovanni Naccarato, il professore di Economia aziendale della Luiss Riccardo ...

Stadio della Roma : in 20 rischiano il processo. Il club non è coinvolto : Il plastico del nuovo Stadio della Roma, come fu presentato nel 2014. Ansa Si è chiusa oggi l'Operazione Rinascimento, l'inchiesta della Procura di Roma sul nuovo Stadio della Roma, l'impianto che ...

Stadio della Roma : ennesimo ricorso contro progetto da parte Codacons : Roma – Mentre la Procura di Roma ha chiuso l’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma, con venti persone tra cui l’imprenditore Luca Parnasi che rischiano di finire a processo per i reati di associazione per delinquere, corruzione e finanziamento illecito, un nuovo ricorso contro il progetto Tor di Valle e’ stato depositato dal Codacons al Tar del Lazio, proprio sulla base degli illeciti contestati dalla Procura. Lo dichiara ...