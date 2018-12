Spazio | tra passato e futuro con la mostra “La Luna E poi?”

COP24 - i cambiamenti climatici si vedono anche dallo Spazio : l’astronauta Gerst invita all’azione tra promesse e primi passi concreti : I negoziatori che stanno prendendo parte al meeting sul clima delle Nazioni Unite a Katowice, in Polonia, dovranno andare al sodo per finalizzare le regole dell’Accordo di Parigi per limitare il riscaldamento globale ben al di sotto di 2°C entro la fine del secolo. Gli esperti sostengono che l’obiettivo più ambizioso, cioè quello di limitare l’aumento a 1,5°C, è ancora realizzabile, ma sempre più difficile. Il meeting di due settimane riunisce i ...

Spazio - collisione tra buchi neri : 4.31 Astronomi americani e australiani hanno captato le onde gravitazionali prodotte dalla maggior collisione tra buchi neri mai osservata e dalla quale si prodotto un buco nero supergigante, di dimensioni pari a 80 volte il nostro sole. L'evento spaziale è stato registrato dall'Osservatorio di onde gavitazionali con interferometro laser (Ligo) degli tUsa e da ricercatori dell'Università nazionale d'Australia (Anu).La collisione si è ...

Spazio - Osiris-Rex incontra l’asteroide Bennu : a bordo la tecnologia italiana : Due miliardi di chilometri per un viaggio lungo due anni ma oggi, alle 18,00 ora italiana, finalmente la sonda della Nasa Osiris-Rex incontra il ‘suo’ asteroide Bennu. La missione dell’ente spaziale statunitense ha l’obiettivo di raccogliere campioni di roccia del ‘masso spaziale’ per allargare la conoscenza sul Sistema Solare. Con questa missione, la Nasa infatti si è data l’obiettivo di capire quali ...

Spazio - la Soyuz Ms-11 ha attraccato alla Stazione spaziale : Baikonur, askanews, -La navetta spaziale russa Soyuz Ms-11 ha attraccato regolarmente alla Stazione spaziale internazionale dopo un volo di circa 6 ore dal lancio avvenuto alle 12.30 ora italiana del ...

Spazio - la sonda Osiris rex incontra l'asteroide Bennu : Milano, 3 dic. , askanews, - Lunedì 3 dicembre 2018 è una data memorabile per la conquista dello Spazio; è il giorno dell'incontro tra la sonda Osiris Rex della Nasa e l'asteroide Bennu a una distanza ...

Spazio - Roscosmos : iniziato l’addestramento degli equipaggi che lavoreranno nell’orbita lunare : “Putin e Trump parlino della cooperazione tra i due Paesi nell’esplorazione dello Spazio“: lo chiede il Presidente dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, Dmitry Rogozin, secondo cui Roscosmos e Nasa hanno iniziato l’addestramento degli equipaggi che lavoreranno nell’orbita lunare “in condizioni estreme“, sottolineando che l’esplorazione del satellite naturale “comporta nuovi ...

Tim - si fa Spazio l'ipotesi dello spezzatino al contrario. Lo zampino di Silvio Berlusconi sul nuovo assetto? : Il dato tangibile è che l'emendamento al decreto fiscale sulla strategia pensata dal governo gialloverde per Tim è tutto, o quasi, da riscrivere. Se ne riparlerà lunedì perché la questione prima che essere tecnica è politica. E dato che tra Lega e 5 Stelle è in corso una riflessione, più o meno condivisa, su un'ipotesi alternativa a quella confezionata fino ad oggi, ben si capisce ...

Spazio : attesa per il primo volo senza equipaggio della capsula Dragon 2 - trasporterà astronauti sulla ISS : Il prossimo 7 gennaio sarà una data da ricordare per SpaceX. La compagnia di Elon Musk ha fissato per quel giorno il primo volo senza equipaggio della capsula Dragon 2, destinata al trasporto di astronauti sulla Staziona Spaziale Internazionale. La missione sarà denominata Demo-1 e Dragon 2 sarà lanciata a bordo del Falcon 9 dallo storico launch pad 39A del Kennedy Space Center, luogo di partenza delle missioni Apollo e Shuttle. Durante questa ...

Spazio - Avio : altra missione di successo per Vega : Ancora un successo per Avio . Il lanciatore Vega , con la sua 13esima missione dalla Base Spaziale di Kourou, nella Guiana francese, ha portato in orbita Mohammed VI " B, un satellite per l'...

CyberSpazio : rapporti tesi tra le grandi potenze mondiali : In Francia almeno il 20% dei funzionari del ministero dell'Economia e delle Finanze non sembra particolarmente preparato a gestire questo tipo di casistiche e In Italia lo stesso CSM, Consiglio ...

Google festeggia il messaggio della prima trasmissione radio lanciata nello Spazio : Circondato dalle foreste tropicali di Porto Rico, presso l’Osservatorio di Arecibo, un gruppo di scienziati si è riunito per lanciare un messaggio radio per la prima volta. E’ successo 44 anni fa e l’intenzione era quella leggi di più...

La passione in miniatura : in mostra allo Spazio Natta i trenini Rivarossi : Alessandro Rossi fondatore dell'azienda lariana di modellismo ferroviario diventata famosa in tutto il mondo, e a chi la sta ancora facendo, il campione italiano di motociclismo Valentino Rossi. L'...

Speed skating - Coppa del Mondo 2018-2019 femminile : tra nipponiche ed olandesi reclamano Spazio Francesca Bettrone e Francesca Lollobrigida : Nel prossimo fine settimana scatterà la Coppa del Mondo di Speed skating: lo start avverrà in estremo Oriente, precisamente ad Obihiro, città giapponese. Avremo così modo di vedere all’opera le velociste nipponiche che tanto bene hanno fatto negli ultimi anni. Per quanto riguarda l’Italia speranze riposte nella mass start con Francesca Bettrone e Francesca Lollobrigida. Partiamo dalle brevi distanze: sui 500 metri sicuramente ...

Spazio : tra pochi giorni il lancio di ESEO - il primo satellite interamente creato da studenti universitari europei : ESEO (European Student Earth Orbiter) verrà lanciato in volo nell’orbita terrestre dalla California il 19 novembre 2018. Si tratta di una missione micro-satellitare sviluppata, integrata e testata dagli studenti di diverse università europee, tra cui l’Università di Bologna. Gli esperimenti condotti a bordo dell’ESEO includeranno scattare foto della Terra, misurare i livelli di radiazione e testare tecnologie che potranno essere utilizzate per ...