Spazio | New Horizons prosegue il suo viaggio oltre Plutone | sulla via per Ultima Thule

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Newil suoe si prepara per il fly by più lontano nella storia delle esplorazioni spaziali. La sonda della Nasa – riporta Global Science – si sta avvicinando ad, un oggetto della Fascia di Kuiper obiettivo designato dal team della missione per l’inizio del 2019. Il mese di dicembre, sarà all’insegna degli ultimi preparativi al rendez vous: lo scorso 2 dicembre la sonda ha acceso i suoi propulsori per 105 secondi per effettuare una correzione della traiettoria, perfettamente riuscita.La nuova traiettoria porterà New Horizons il prossimo 1° gennaio alla distanza più ravvicinata possibile ad, circa 3500 chilometri. Non sappiamo ancora molto di questo singolare corpo celeste: dalle osservazioni effettuate da New Horizons la scorsa estate è emerso che potrebbe avere la forma di uno sferoide allungato con un ...