Spataro | ancora scontro con Salvini Operazione conclusa ieri sera

Spataro attacca ancora Salvini : "Solo la procura può informare" : Armando Spataro non demorde: nonostante Matteo Salvini abbia spiegato che era stato informato dalla questura dell'operazione di polizia che ha portato in manette alcuni esponenti della cosiddetta ...

Il procuratore Spataro attacca ancora Matteo Salvini : “È quello che ormai ci riserva il Paese” : Il procuratore di Torino Armando Spataro torna ancora sulla polemica con il vicepremier leghista Matteo Salvini , a proposito del tweet sull'operazione contro la mafia nigeriana: "Non è tanto lo sfottò nei miei confronti, di quello non mi curo, ci rido sopra. Ma è il fatto che avere certi atteggiamenti paga. E questa è la cosa che più preoccupa".Continua a leggere

Spataro - Salvini : “Non ho ancora capito cosa ho fatto saltare. Operazione era conclusa - ho le prove sul telefono” : “Quando c’è un’iniziativa riservata mi si scrive ‘aspettiamo a dirlo’ e io aspetto. Non ho ancora capito come ho fatto saltare l’Operazione, come dice Spataro. Forse non sto simpaticissimo a Spataro, forse si è alzato male. La Polizia mi ha confermato che l’Operazione era finita, ho il messaggio sul telefono”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, in merito allo scontro ...