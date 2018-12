Spalletti | ' Juve fortissima | Allegri è il numero uno E Nainggolan'

Spalletti : "La Juve non è solo Ronaldo" : 'Prima di tutto la Juve non è solo Ronaldo, è una squadra fatta da calciatori forti in ogni reparto. C'è anche Chiellini, calciatore fenomenale che fa reparto da solo. Sono gli altri che lo completano.

Juventus-Inter - Spalletti tra certezze ed elogi : “ci presentiamo per vincere! La Juve non è solo Cristiano Ronaldo” : Tutto pronto per la sfida tra Inter e Juventus: le parole di Spalletti alla vigilia del big match “Noi ci presentiamo per vincere contro ogni squadra. Mi porto dietro più certezze, la squadra cresce e diventa sempre più completa come atteggiamento in partita. Ultimamente abbiamo fatto delle buone gare, manca ancora un po’ di attenzione in qualche momento particolare della partita ma siamo un’ottima squadra sia per livello ...

Juve-Inter - parla il doppio ex Sousa : “Spalletti imprevedibile - bianconeri più forti. Chiesa…” : In vista del big match della quindicesima giornata, Juve-Inter, il doppio ex Paulo Sousa ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Di seguito i passi più importanti dell’intervista. Sul momento del calcio italiano: “Mi pare di vedere che si stia sforzando di migliorare, di proporre un gioco più offensivo, e questa partita può essere un segnale del cambiamento di approccio. A me piace il pragmatismo italiano del cercare anzitutto il ...

Juventus-Inter - derby - toscano - d'Italia tra Allegri e Spalletti : Quando si parla di Juventus-Inter bisogna spostare il mirino anche sulle panchine: sarà anche Allegri contro Spalletti, un derby, toscano, d'Italia. Uno di Livorno, l'altro di Certaldo: da calciatori ...