Spagna | esce per stendere i panni e muore schiacciata dal crollo di un granaio

Blastingnews

: RT @perspanomalas: Esce in Spagna la traduzione de Il pregiudizio psichiatrico, il primo libro di #GiorgioAntonucci tradotto in spagnolo. N… - gal_Parla : RT @perspanomalas: Esce in Spagna la traduzione de Il pregiudizio psichiatrico, il primo libro di #GiorgioAntonucci tradotto in spagnolo. N… - Radiondarossa : RT @perspanomalas: Esce in Spagna la traduzione de Il pregiudizio psichiatrico, il primo libro di #GiorgioAntonucci tradotto in spagnolo. N… - perspanomalas : Esce in Spagna la traduzione de Il pregiudizio psichiatrico, il primo libro di #GiorgioAntonucci tradotto in spagno… -

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Una terribile tragedia si è verificata ieri sera in, precisamente a Borines, un piccolo villaggio delle Asturie. La vittima di questo assurdo, quanto tragico incidente, è una donna di 58 anni del posto, che era uscita afuori la sua abitazione. All'improvviso qualcosa è andato storto e un vecchio, chiamato horreo in spagnolo, è improvvisamente caduto sulla donna. A nulla sono valsi i soccorsi tempestivi giunti sul posto, solo in tarda serata il corpo senza vita è stato tirato fuori dalle macerie.La ricostruzione dei fatti Secondo quanto riportato dalla stampa locale, in particolare dalla testata giornalistica spagnola 20 Minutos, pare che il centro coordinamento di emergenza delle Asturie ha ricevuto una chiamata intorno 19:24 di ieri sera, in cui alcune persone affermavano che un horreo era caduto su una donna, e che questa non dava segnali di vita, ...