Sotto le bombe a Dresda e a piedi fino in Umbria | Terence Hill si racconta

Terence Hill : "La mia infanzia Sotto le bombe a Dresda. Da lì siamo partiti e abbiamo raggiunto l'Italia a piedi" : In un'intervista rilasciata al settimanale Chi e in edicola dal 6 dicembre, Terence Hill ha raccontato particolari della sua vita che di solito non ama esporre al grande pubblico. 79 anni, nato nel 1939, ha passato buona parte della sua infanzia in Germania, terra origine della madre, Hildegard Girotti: "Fino ai 6 anni ho parlato solamente tedesco. Mia madre veniva dalla Sassonia. Io sono cresciuto a Lommatzsch vicino a Dresda". Ed è ...