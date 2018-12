“Sostenibilità e business due facce della stessa medaglia”

meteoweb.eu

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Hanno scelto Verona, BPER Banca ed Etica Sgr, per aprire un dialogo insieme ai cittadini sulla finanza e la sostenibilità. Attorno alla tavola rotonda intitolata “Nuovi orizzonti nel mondofinanza: sostenibilità e responsabilità”, Giovanni Sabatini, Direttore Generale ABI, Eugenio Garavini, Vice Direttore Generale Vicario BPER Banca, Roberto Grossi, Vice Direttore Generale Etica Sgr, e Francesco Bicciato, Segretario Generale del Forum per la Finanza Sostenibile. Un momento di divulgazione e chiarezza, tra società e cittadini, per evidenziare l’evoluzione del sistema finanziario in una direzione innovativa: quella sostenibile. “Sostenibilità esono duemedaglia“, ha spiegato Garavini “che possono portare risultati importanti sia a chi li propone che a chi ottiene dei risultati investendo in titoli o fondi“. Un concetto ripreso da ...