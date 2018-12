Sorpresa Napoli | due acquisti super | uno è campione del mondo

Napoli-Frosinone probabili formazioni : mossa a Sorpresa di Ancelotti : NAPOLI FROSINONE probabili formazioni- Il Napoli ospita il Frosinone per il match valido per la 15^ giornata di Serie A. Dopo la vittoria in extremis ottenuto nella sfida di lunedì sera contro l’Atalanta, Ancelotti si prepara a puntare dritto su diverse novità dal primo minuto anche in ottica Champions League. Di fatto, la sfida contro […] L'articolo Napoli-Frosinone probabili formazioni: mossa a sorpresa di Ancelotti proviene da ...

Choc a Napoli : 15enne Sorpresa a prostituirsi in strada : Sono in corso, inoltre, indagini per risalire ai responsabili che hanno fatto inserire la ragazza nel mondo della prostituzione e all'individuazione di eventuali sfruttatori.

Pjanic : 'Il Napoli è sempre stato forte - non è una Sorpresa' : Il centrocampista della Juventus, Miralem Pjanic, ha parlato ai microfoni di Sky Sport delle squadre candidate al titolo di anti-juve in questo campionato. 'Il Napoli è sempre stato forte, l'Inter sta ottenendo ottimi risultati, è una squadra di altissimo livello come gli azzurri ...

Live Napoli-Roma 0-1 : El Shaarawy - vantaggio a Sorpresa : Solo la vittoria: dopo l'impresa di CR7 a Empoli, il Napoli ha un solo risultato a disposizione per tenere il passo della Juventus. Allo stadio San Paolo arriva la Roma e nessuno, tantomeno...

Napoli - Sorpresa a Castel Volturno : arrivano le pizze dedicate ad Allan e Ancelotti : Quando il volto di un calciatore diventa... una pizza. Tutto vero, ed è successo a Napoli: Allan e Carlo Ancelotti sono stati "ritratti" in una margherita . E in maniera fedele, fatta bene, con i due ...

Marotta e l’addio a Sorpresa alla Juve. Turbolenze con Agnelli. E il Napoli lo contatta : Era arrivato a Torino 8 stagioni fa, ricoprendo subito l’incarico di direttore generale, poi quello di amministratore delegato. L’annuncio pubblico arriva pochi minuti dopo la vittoria della Juventus sul Napoli: «Non c’è più sintonia con il presidente»