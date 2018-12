Smog | limitazioni traffico e riscaldamento in Lombardia da domani

Smog - Roma ci riprova con un protocollo Da gennaio scattano limitazioni ai veicoli inquinanti e obblighi per le nuove caldaie : Divieto di circolazione per le automobili Euro 3 entro il 1 gennaio 2019 ed Euro 4 entro il 1 novembre 2020, incentivi regionali (con fondi governativi) per la sostituzione delle vetture e stretta anche sulle caldaie meno recenti. Misure da applicarsi per 6 mesi l’anno (da novembre a marzo) a Roma e provincia – nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti – con particolare attenzione alla Valle del Sacco. Il ministro ...

Smog Milano : da domani limitazioni alla circolazione dei veicoli inquinanti : Da domani, lunedì 1° ottobre, saranno applicate anche a Milano le norme del Piano Aria del Bacino Padano e della Regione Lombardia ed entrano in vigore nuove regole che regolamentano l’accesso in Area C. Entrambi i provvedimenti sono in vigore dal lunedì al venerdì feriali e dalle ore 7.30 alle ore 19.30. Le limitazioni alla circolazione dei veicoli inquinanti previste dal Piano Aria riguardano i diesel fino a Euro 3 compreso (se ...