Smog | dal 7 dicembre scattano le misure emergenziali in Emilia-Romagna

Bollo auto : si pensa alla riforma della tassa - dalla potenza si passa a consumi e Smog : Il Bollo auto è una delle tasse più antipatiche per gli italiani ed è uno degli argomenti più dibattuti. Oggi la tassa di circolazione, che per molti è una tassa di proprietà perché va pagata anche se non si circola con la propria auto, si paga in base alla potenza del veicolo. auto più grosse di cilindrata pagano di più di quelle più piccole, questo il criterio utilizzato in sede di calcolo della tassa. Da tempo si parla di correggere questo ...

Smog Firenze : dal 1° gennaio stop ai veicoli a benzina euro 1 e ai diesel euro 2 in ztl : A Firenze stop totale in ztl ai veicoli a benzina euro 1 e ai diesel euro 2 dal prossimo primo gennaio 2019: lo prevede un’ordinanza che attua il Piano di azione comunale per la qualità dell’aria 2016-2019, approvato dal consiglio comunale due anni fa. Si stima che il provvedimento riguarderà circa 2500 autovetture. La nuova misura è stata pensata in concomitanza con l’entrata in esercizio delle linee tranviarie. Dal nuovo anno potranno quindi ...

Piemonte - stop dal 15 ottobre ai diesel Euro3 : ma se chi guida ha settant'anni niente blocco antiSmog : Nuova proroga all'avvio dei divieti già in vigore nel resto del bacino padano, in arrivo ordinanza-colabrodo con una raffica di esenzioni tra cui quella per i nonni

Milano pedala contro lo Smog Ora in tram si sale con la bici : Una festa di sport che arriva al termine di 15 giorni di eventi , oltre 150, dove di bici si è parlato molto e non solo come mezzo per fare sport e per il tempo libero, ma soprattutto come mezzo di ...

Smog : dal 1° ottobre limitazioni del traffico in diverse regioni del Nord Italia : In diverse regioni del Nord Italia lunedì 1° ottobre entreranno in vigore le nuove limitazioni del traffico contenute nell’Accordo di Bacino Padano per il miglioramento della qualità dell’aria: il protocollo, firmato da Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna, prevede lo stop dei diesel fino agli euro 3 dal 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019. Lo stop è previsto anche il prossimo anno, con l’aggiunta degli euro 4 (in Emilia ...

Smog - Emilia Romagna : dal 1 Ottobre tornano le misure per la qualità dell’aria : Allentare la presa dello Smog sulle città dell’Emilia-Romagna, sostenendo misure per la mobilità sostenibile e limitando la circolazione dei veicoli più inquinanti, per una battaglia a tutela della salute delle persone e dell’ambiente. Che passa, nel primo caso, dal bus gratuito per gli abbonati al sistema ferroviario regionale, gli eco-bonus fino a 10 mila euro per la rottamazione dei veicoli commerciali diesel fino a euro 4 e il ...

Smog : a Treviso dal primo ottobre stop ai diesel euro 3 (2) : (AdnKronos) - Livello rosso. In caso di sforamento per 10 giorni consecutivi sulla base della verifica effettuata sempre il lunedì e il giovedì sui 10 giorni antecedenti, a partire dal giorno successivo a quello del controllo, il divieto di circolazione sarà esteso ai veicoli a benzina euro 0 e euro