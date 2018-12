Smog | a Milano da domani blocco diesel euro 4

Smog : a Milano da domani blocco dei diesel Euro 4 : Le centraline di Arpa hanno registrato oggi a Milano il superamento dei livelli consentiti di polveri sottili (PM10) nell’aria per oltre quattro giorni consecutivi, quindi da domani, venerdì 7 dicembre, saranno attivate le misure temporanee di primo livello previste dal Protocollo Aria sottoscritto delle Regioni del bacino Padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna). Tra queste, il divieto di circolazione per i veicoli privati ...

Smog : A.Fontana - no a polemica con Milano : ANSA, - Milano, 31 OTT - "Polemiche non ne ho mai fatte e mai ne farò": è quanto assicura il governatore della Lombardia Attilio Fontana, interpellato sulle recenti polemiche tra Regione e Comune di ...

Smog in calo a Milano : via libera ai veicoli diesel Euro 4 : Le centraline di Arpa di Milano e Città metropolitana hanno registrato per tre giorni consecutivi l’abbassamento di concentrazione delle polveri sottili (PM10) nell’aria sotto la soglia prevista di 50 µg. Per questo da oggi, venerdì 26 ottobre, saranno disattivate le misure temporanee di primo livello del Protocollo Aria delle regioni del bacino Padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna) e i veicoli privati diesel Euro 4 potranno ...

Smog - stop agli Euro 4 diesel a Milano : la Regione Lombardia critica la misura : Scatta lo stop agli Euro 4 diesel a Milano a causa dell’inquinamento, ma l’assessore lombardo all’Ambiente, Raffaele Cattaneo, non e’ convinto del provvedimento. Per quattro giorni consecutivi l’Arpa ha registrato valori di polveri sottili oltre il limite consentito dalla legge di 50 mg/mc e sono scattate le misure temporanee di primo livello del ‘Protocollo aria’, definito da un accordo tra le regioni ...

Smog a Milano - botta e risposta tra Regione e Comune su blocco auto - : Primi stop ai veicoli Diesel Euro 4 dopo che per 4 giorni consecutivi è stato superato il livello di polveri sottili nell'aria. L'assessore regionale chiede meno rigidità. La replica di Palazzo Marino:...

Smog : Granelli - a Milano servono interventi strutturali : Milano, 22 ott. (AdnKronos) - "La regola regionale sull’attivazione dei blocchi emergenziali dice che si può verificare la situazione ed emettere provvedimenti solo il lunedì e il giovedì. Una norma anacronistica, che non abbiamo fatto noi, se pensiamo ai cambiamenti del clima. Ho chiesto a Regione

Smog : Cattaneo - meno automatismo su blocco euro 4 a Milano : Milano, 22 ott. (AdnKronos) - "Serve meno automatismo e più buonsenso: in Lombardia dobbiamo combattere gli inquinanti e non la mobilità". Così l'assessore all'Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, commenta il blocco nella fascia di Milano dei veicoli diesel euro 4 da domani f

Smog Milano : da domani blocco dei veicoli diesel euro 4 : Le centraline di Arpa hanno registrato il superamento dei livelli consentiti di polveri sottili (PM10) nell’aria di Milano per 4 giorni consecutivi: da domani, martedì 23 ottobre, saranno attive le misure temporanee di primo livello del Protocollo Aria definito da un accordo fra le Regioni del bacino Padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna). E’ previsto il divieto di circolazione per i veicoli privati diesel euro 4 tutti i ...

Smog - Legambiente : a Milano 5° giorno di superamento del PM10 : Oltre al problema dell’odore acre a Milano dopo l’incendio di domenica scorsa, c’è anche quello dell’inquinamento da polveri sottili: l’allarme viene lanciato da Legambiente Lombardia. Nel capoluogo lombardo si registra il 5° giorno consecutivo di superamento della soglia per le polveri sottili (50 microg/mc), il 41° dall’inizio dell’anno. La conseguenza sarebbe l’entrata nella fase di emergenza ...