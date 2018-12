Slittino | Nations Cup Calgary 2018 | Fabian Malleier non riesce a qualificarsi per la gara

oasport

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Non arrivano buone notizie dallaCup diin corso di svolgimento a, Canada. Il nostro, infatti, ha mancato la qualificazione allavalevole per la Coppa del Mondo/19 chiudendo oltre la 17esima posizione. In questo modo, dunque, domani saranno al via della prova individuale solamente Kevin e Dominik Fischnaller, per andare all’assalto dei soliti noti, Felix Loch e Johannes Ludwig per quanto riguarda la pattuglia tedesca, Reinhard Egger, David Gleirscher e, soprattutto, Wolfgang Kindl tra gli austriaci.NellaCup per quanto riguarda la prova individuale maschile si sono qualificati il rumeno Theodor Andrei Turea, i lettoni Kristers Aparjod e Riks Rozitis, gli austriaci Armin Frauscher e Jonas Muller, gli ucraini Andriy Mandziy e Anton Dukach, i russi Maksim Aravin e Aleksandr Gorbatcevich, i tedeschi Sebastian Bley e Max ...