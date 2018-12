SIT | Federico De Stefani detiene oltre il 72%

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka. Federico Pellegrino : “Puntavo alla finale - ma ci sono segnali poSITivi” : Bicchiere mezzo pieno per Federico Pellegrino dopo la sprint a tecnica classica di Ruka, prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo. Il valdostano è purtroppo stato eliminato in semifinale, l’azzurro puntava a un risultato di lusso sulla neve finlandese ma purtroppo non è riuscito ad accedere all’atto conclusivo. La nostra punta di diamante ha tracciato un bilancio della situazione rilasciando delle dichiarazioni ...

Accordo tra Eni e UniverSITà di Napoli Federico II : Roma, 15 ott., askanews, - Eni e l'Università degli Studi di Napoli Federico II hanno siglato oggi un Accordo di collaborazione su temi di ricerca e sviluppo nel mondo dell'energia, dell'economia ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Mondiali 2018 : Il capolavoro di Rebecca Tarlazzi e Luca Lucaroni - raffica di 10.0 per i campioni azzurri! Nei Junior trionfo di Alice EspoSITo e Federico Rossi. Magici Neovis - oro nei quartetti! : Dopo undici intensi giorni di competizioni, si sono appena spenti i riflettori del Vendéspace di Parc de Beaupuy in Mouilleron-Le-Captif, Francia, impianto sportivo che ha ospitato il Campionato Mondiale di Pattinaggio artistico a rotelle. Non poteva concludersi in maniera diversa la gara di Rebecca Tarlazzi e Luca Lucaroni, campioni del Mondo nella specialità delle coppie di artistico per la quarta volta consecutiva. I pattinatori azzurri hanno ...