Sicilia : sindaco Porto Empedocle su casa Camilleri - 'Regione e ministro intervengano' (2) : (AdnKronos) - Nel 2013 della storica dimora fu annunciato il restauro grazie a un maxi finanziamento dell'Enel: 2 milioni di euro che sarebbero dovuti arrivare nelle casse del Comune come compensazione per la costruzione dei rigassificatore. Ma con lo stop al progetto è arrivato anche quello al dena

Maltempo Sicilia - il sindaco di Mazara del Vallo : “Fiume ingrossato - ma situazione sotto controllo” : “Allerta meteo Mazara del Vallo. La situazione è sotto controllo. Si sta registrando un ingrossamento del fiume ma finora non ci sono grossi problemi. C’è da augurarsi che la Regione inizi il dragaggio del fiume per non vivere sempre in tensione“. Lo dice il sindaco di Mazara del Vallo (Trapani) Nicola Cristaldi. “Allo stato attuale si raccomanda una certa attenzione negli spostamenti soprattutto in prossimità del fiume ...

Maltempo Sicilia - il Sindaco di Mazaro Del Vallo : “Accolta la richiesta di calamità” : “La Giunta regionale di Governo ha accolto la richiesta del Comune di Mazara del Vallo: è stato dichiarato lo stato di calamità naturale nella nostra città”. Lo annuncia il Sindaco di Mazara del Vallo (Trapani), Nicola Cristaldi, aggiungendo: “A causa del violento nubifragio del 10 e 11 novembre e dell’esondazione del fiume Mazaro abbiamo ricevuto parecchi danni e abbiamo attivato tutte le procedure perché si possa ...

Maltempo Sicilia - il sindaco di Agrigento : “Sì alle agevolazioni nella finanziaria” : Gli emendamenti alla Finanziaria relativi alle agevolazioni per i comuni terremotati siano integrati prevedendo analoghi benefici anche in favore dei Comuni colpiti dal Maltempo in Sicilia. E’ la proposta sostenuta, alla conta dei danni, dal sindaco di Agrigento Lillo Firetto, che lunedi’ 19 novembre alle 16 incontrera’ con altri sindaci il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli nella Prefettura della Citta’ dei ...

Maltempo in Sicilia - il Sindaco di Sciacca chiede lo “stato di calamità” : “La situazione è al momento sotto controllo. Tutte le squadre sono al lavoro per ripristinare la viabilità, rimuovere i detriti e consentire così il deflusso dell’acqua, ma gli occhi restano rivolti al cielo”. Il Sindaco di Sciacca, Francesca Valenti, non nasconde la preoccupazione. Dopo la bomba d’acqua che ha investito ieri la cittadina dell’Agrigentino con l’esondazione del torrente Cansalamone, ...