Si fingono carabinieri e  rapinano famiglia | arrestati dopo un inseguimento

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Si erano fintiper rapinare una, ma sono statistanotte da agenti della Squadra mobile. Sei pregiudicati a Napoli devono ora rispondere di rapina aggravata in una abitazione di via Riviera di Chiaia e sequestro di persona. Salvatore Mauro, 36 anni, Alberto Cacace, 31 anni, Emiliano Brullino, 42 anni, Paolo Lo Giudice, 63 anni, Ciro Pizzo, 43 anni, e Gaetano Vaccaro, 43 anni, in sella a due scooter, sono stati intercettati dai 'falchi' in via Riviera di Chiaia e bloccati grazie all'intervento di altre pattuglie.I sei, trovati in possesso di 5.450 euro, di un orologio e di oggetti preziosi, poco prima avevano bussato a un'abitazione e si erano qualificati come militari dell'Arma, erano andati nell'appartamento, al cui interno vi era il proprietario di casa insieme alla moglie, al figlio e alla ...