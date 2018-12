Si apre l' era Gazidis | Riporteremo il Milan dove merita

Tav - Parigi apre all'Italia ma è preoccupata dallo stop ai lavori. «L'opera serve» : La Francia vuole andare avanti e quindi asseconda le esigenze del partner italiano. Le gare d'appalto sono state rinviate con una lettera congiunta dei ministri dei due Paesi, ma le intenzioni di ...

Roma - apre la fiera 'Più Libri - Più Liberi' : 545 espositori e 650 appuntamenti : Libri sulla 'Nuvola'. S'inaugura domani la fiera della piccola e media editoria 'Più Libri, più Liberi' che dal 5 al 9 dicembre torna per il secondo anno al Roma Convention Center-La Nuvola all'Eur. A ...

Huawei apre un programma di riconoscimento per le vulnerabilità con premi fino a 143.000 dollari : Huawei ha ufficialmente rivelato al pubblico il programma Huawei Vulnerability Award che offre ai ricercatori della sicurezza un premio fino a 143.000 dollari e riconoscimenti onorari come premio per la scoperta di vulnerabilità. Tra i primi partner del programma è presente 360 Mobile Security, azienda che ha segnalato 138 vulnerabilità Android negli ultimi due anni che rappresentano oltre il 12% delle vulnerabilità totali segnalate a livello ...

"Gilets Jaunes" designano i loro coordinatori - Macron apre a consultazioni ma la collera dilaga : Una terza manifestazione nazionale dei Gilets Jaunes ha avuto luogo sabato a Parigi. Il bilancio di questa giornata è stato molto pesante. Immagini di guerriglia urbana che hanno fatto il giro del ...

Opera di Roma - si apre con Rigoletto la stagione 2018/19 : La prima Opera in scena per la stagione 2018-19 del Teatro dell'Opera di Roma è un nuovo allestimento del Rigoletto di Giuseppe Verdi,, 8 recite tra il 2 e il 18 dicembre 2018,. Sarà certamente una '...

Marsala - RIapre DOMANI – ERA STATA CHIUSA NEL 2011 - LA SEDE COMUNALE DI BOSCO : Ospiterà il Distaccamento della Polizia Municipale e l'Ufficio Anagrafe Sarà riaperto alla pubblica fruizione, nella giornata di DOMANI, 1 dicembre, la SEDE COMUNALE di contrada BOSCO. La struttura, ...

Nuova Mazda3 : si apre una nuova era per la Casa di Hiroshima : L’inedita generazione della Mazda3 svelata a Los Angeles regala una nuova concezione di stile e contenuti tecnologici La nuova Mazda3 adotta un linguaggio stilistico KODO più maturo, che racchiude l’essenza dell’estetica giapponese. Mentre la linea nel suo complesso si presenta semplice e di forma unica, lievi ondulazioni conferiscono vitalità al design attraverso i movimenti della luce e i riflessi che si propagano sulla superficie del ...

Libertadores - la Federazione apre procedimento contro il River : Prima di tutto c'è una responsabilità nei confronti del calcio sudamericano spesso svalutato e criticato nei nostri paesi, ma apprezzato nel resto del mondo. Nella Conmebol che presiedo si gioca ...

Rebellion apre un nuovo studio cinematografico che si occuperà del film Rogue Trooper e della serie TV di Judge Dredd : Come segnala Eurogamer.net, Rebellion ha speso ben $ 100 milioni su un nuovo studio cinematografico che verrà utilizzato per realizzare il film Rogue Trooper e la serie TV di Judge Dredd.La compagnia di Oxford, famosa per la serie di videogiochi Sniper Elite, ha acquistato lo spazio per ospitare le sue prossime produzioni per il mercato dell'intrattenimento cinematografico e televisivo.Rebellion ha creato Rebellion Productions nel 2017 per ...

Svizzera - bocciato referendum sovranista e quello per le corna di mucche e capre : Il primo referendum, promosso dai sovranisti, chiedeva priorità al diritto elvetico su quello internazionale., Il secondo, promosso dagli animalisti, intendeva mettere fine alla pratica, diffusa tra gli allevatori svizzeri, di amputare le corna a mucche e capre. Entrambi sono stati bocciati largamente dagli elvetici.Continua a leggere

In Svizzera è stato bocciato il referendum che chiedeva di dare incentivi economici ai contadini che lasciavano le corna ai bovini e alle capre dei loro allevamenti : In Svizzera è stato bocciato il referendum che chiedeva di dare incentivi economici ai contadini che decidono di lasciare le corna ai bovini e alle capre dei loro allevamenti: l’iniziativa prevedeva di modificare la Costituzione e quindi per passare doveva

'La sete di potere vi ucciderà' la lezione di Macbeth - in chiave horror - apre la stagione della Fenice : Una prima di prime volte quella di questa sera al Teatro La Fenice di Venezia che inaugura la stagione lirica e balletto 2018-2019 con Macbeth di Giuseppe Verdi . Decima opera composta del genio di ...

Manovra - Conte apre alla Ue : «Possibile rimodulazione misure - ma senza alterare contenuti» : Conte disposto a trattare, apre alla e Ue. Il governo italiano potrà inviare all'Europa le sue «controdeduzioni», spiega il premier. E sulla Manovra trasmetterà...

Manovra - Conte alla Camera apre all Ue 'Acceleriamo sulla crescita e rimoduliamo le misure' : Una giornata nervosa sul fronte della Manovra, con dichiarazioni in ordine sparso di premier e vicepremier. Ma davanti all'aula della Camera, nel suo intervento ufficiale sulla legge di bilancio, il ...