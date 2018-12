Short track | Coppa del Mondo Almaty 2018 | l’elenco dei convocati dell’Italia per la tappa

Short track - la Coppa del Mondo sbarca ad Almaty : domani il via del terzo appuntamento stagionale : La Nazionale tricolore degli allenatori Pandov e Barthell da domani sul ghiaccio di Almaty: speranze di podio per Martina Valcepina nei 500 e grande attenzione alle staffette Dopo le prime due tappe in terra nordamericana la Coppa del Mondo di Short Track trasloca ad Almaty, in Kazakistan, dove da domani prende il via il terzo appuntamento stagionale del circuito internazionale. Marco Alpozzi/LaPresse Presenti anche gli azzurri allenati ...

Short track - Coppa del Mondo 2018-2019 : ad Almaty la terza tappa stagionale. L’Italia punta al primo podio : Dopo le due tappe in Nord America, la Coppa del Mondo di Short track ritorna e si trasferisce in Kazakhstan, per la precisione nella città di Almaty. Sarà la Halyk Arena ad ospitare i pattinatori più veloci del pianeta in una tra giorni di gare che promette il consueto spettacolo. L’Italia si presenta in questo terzo appuntamento dell’anno con l’obiettivo di conquistare il primo podio della stagione. Un obiettivo finora ...

Short track - Coppa del Mondo Almaty 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Torna la Coppa del Mondo di Short track e lo fa ad Almaty in Kazakhstan per il terzo appuntamento stagionale. Sul ghiaccio kazako l’Italia proverà ad andare a caccia del primo podio stagionale, che finora gli azzurri non sono ancora riusciti a centrare. Fari puntati soprattutto su Martina Valcepina nei 500m e poi sulle staffette che cercano conferme dopo i buoni risultati delle prime due gare, in particolari gli uomini che hanno chiuso al ...

Short track - Coppa del Mondo Almaty 2018 : i convocati dell’Italia. Martina Valcepina riferimento azzurro : La Nazionale italiana di Short track si ritrova a Courmayeur, dove da oggi ha preso il via il sesto raduno della compagine nostrana. Reduce dagli ottimi risultati ottenuti con la staffetta maschile (sesta e quarta nei primi due round) nei primi due appuntamenti in Coppa del Mondo,la selezione tricolore ha ripreso il proprio lavoro e la coppia tecnica formata da Anthony Barthell e Assen Pandov ha diramato l’elenco dei convocati alla ...

Short track - Coppa del Mondo Almaty 2018 : i convocati dell’Italia. Martina Valcepina riferimento azzurro : La Nazionale italiana di Short track si ritrova a Courmayeur, dove da oggi ha preso il via il sesto raduno della compagine nostrana. Reduce dagli ottimi risultati ottenuti con la staffetta maschile (sesta e quarta nei primi due round) nei primi due appuntamenti in Coppa del Mondo, la coppia tecnica formata da Anthony Barthell e Assen Pandov ha diramato l’elenco dei convocati alla prossima tappa di Coppa, che si terrà dal 7 al 9 dicembre ad ...

Short track – Dopo le prime 2 tappe di Coppa del Mondo l’Italia in raduno a Courmayeur : La Nazionale azzurra, Dopo le prime due positive tappe di Coppa del Mondo, si ritrova al centro tecnico federale per preparare al meglio il terzo appuntamento del circuito internazionale Dopo le prime due tappe stagionali di Coppa del Mondo a Calgary e Salt Lake City, la Nazionale italiana di Short Track guidata dagli allenatori azzurri Anthony Barthell e Assen Pandov riparte dal centro tecnico federale di Courmayeur, dove da oggi ha preso ...

Short track - Arianna Fontana verso il rientro : “Chiarita con la Federazione. Io - testimonial della candidatura olimpica” : Arianna Fontana sembra essere pronta al grande rientro sul ghiaccio. La Campionessa Olimpica si trova attualmente negli USA dove vive e si allena con il marito Anthony Lobello, il suo rientro in gara dovrebbe avvenire a gennaio. Fino a poco tempo fa i rapporti con la Federazione Italiana erano abbastanza tesi perché la 28enne aveva discusso le scelte effettuate il merito allo staff dello Short track ma ora tutto sembra essersi risolto come ha ...

Short track - Coppa del Mondo 2018-2019 : Italia in crescita dopo Salt Lake City. Importante risultato della staffetta maschile - a Valcepina manca solo il podio : L’Italia lascia Salt Lake City con due quarti posti e molta fiducia per i prossimi appuntamenti di Coppa del Mondo. E’ stata una domenica che ha visto la squadra azzurra sfiorare il podio in due occasioni: prima Martina Valcepina nei 500 metri e poi la staffetta maschile, in una finale la cui importanza va oltre al risultato ottenuto. In questa analisi sulla tre giorni americana si riparte proprio dal piazzamento degli azzurri. Un ...

Short track - la Nazionale Italiana sfiora due volte il podio a Salt Lake City : Quarto posto per Martina Valcepina sui 500 metri e medesimo piazzamento per la staffetta maschile in finale A contro Russia, Ungheria e Cina Cresce, migliora e sfiora due grandi exploit la Nazionale Italiana di Short Track nella terza ed ultima giornata della tappa statunitense di Coppa del Mondo. A Salt Lake City, nel secondo appuntamento stagionale del circuito interNazionale, la squadra azzurra finisce due volte ai piedi del ...

Short track - Coppa del Mondo Salt Lake City 2018 : due quarti posti per Martina Valcepina nei 500 metri e la staffetta maschile nell’ultima giornata di gare : La seconda tappa della Coppa del Mondo di Short track 2018 a Salt Lake City (Stati Uniti) è andata in archivio e l’ultima giornata riserva due buone notizie all’Italia. Nei 500 metri femminili l’attesa Martina Valcepina è quarta (42.889) nella Finale A. L’azzurra, dopo aver raggiunto l’atto conclusivo grazie ad un ripescaggio (penalità comminata alla russa Sofia Prosvirnova), ha lottato fino in fondo sfiorando la ...

Short track - a Salt Lake City la staffetta maschile azzurra vola in finale : Nella seconda tappa di Coppa del Mondo negli Stati Uniti il quartetto azzurro in corsa per il podio. Oggi in gara anche Martina Valcepina sui 500 Grande squillo azzurro nella seconda giornata della tappa statunitense di Coppa del Mondo. A Salt Lake City la staffetta maschile della Nazionale italiana si guadagna l’accesso alla finale A e oggi cercherà un posto sul podio contro Cina, Ungheria e Russia. Il quartetto formato da Tommaso ...

Short track - Coppa del Mondo 2018-2019 : brilla la staffetta maschile - gli azzurri sono in finale! : Seconda giornata di gare nella tappa di Coppa del Mondo di Short track a Salt Lake City. Un sabato dove l’Italia festeggia il grande risultato ottenuto dalla staffetta maschile. Il quartetto composto da Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Andrea Cassinelli e Mattia Antonioli ha conquistato l’accesso alla finale ed oggi si giocherà un piazzamento sul podio. Gli azzurri hanno chiuso al secondo posto dietro alla Cina e davanti alla Polonia ...

Coppa del Mondo Short track – Bella Italia a Salt Lake City : staffete in semifinale : Nella giornata inaugurale della seconda tappa di Coppa del Mondo, gli azzurri superano il turno nelle prove a squadre. Nelle distanze individuali, Martina Valcepina avanti sui 500, Tommaso Dotti il migliore tra gli uomini Partenza lanciata per l’Italia dello Short Track nella prima giornata della tappa statunitense di Coppa del Mondo a Salt Lake City. Gli azzurri allenati da Anthony Barthell ed Assen Pandov brillano con le staffette ...

Short track - Coppa del Mondo 2018-2019 : nella prima giornata a Salt Lake City brillano le staffette azzurre : prima giornata di gare a Salt Lake City, sede della seconda tappa di Coppa del Mondo di Short Track. Nelle batterie è un’Italia che si eSalta soprattutto per le ottime prestazioni delle due staffette, che superano due quarti di finale davvero molto complicati e centrano la qualificazione alle semifinali. Sia al femminile che al maschile la squadra azzurra si è trovata a dover affrontare Corea del Sud e Giappone ed in entrambi i casi sono ...