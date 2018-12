Shadow of the Tomb Raider | è possibili provare l' inizio del gioco su Xbox One | PS4 e PC

Shadow OF THE TOMB RAIDER : Disponibile la DEMO : Square Enix è lieta di presentare la versione di prova di SHADOW of the TOMB RAIDER, ora Disponibile su Xbox One (inclusa Xbox One X), PlayStation 4 e Steam. SHADOW OF THE TOMB RAIDER Disponibile in versione dimostrativa Scopri l’inizio dell’avventura più importante di Lara Croft con la versione di prova di SHADOW of the TOMB RAIDER. Viaggia fino a Cozumel, in Messico, durante i festeggiamenti per il Giorno dei ...

Shadow of the Tomb Raider sarà disponibile in versione di prova dal 6 dicembre : Square Enix ha annunciato oggi che Shadow of the Tomb Raider riceverà dal 6 dicembre una demo gratuita. Se siete ancora indecisi circa un eventuale acquisto, è il vostro giorno fortunato.Come riporta un breve comunicato apparso sul sito ufficiale del titolo, la demo sarà disponibile per Xbox One, PC e PS4 a partire dal 6 dicembre 2018, se giocherete questa versione di prova e acquisterete in seguito il gioco completo potrete importare i ...

Divinity : Original Sin 2 e il gioco da tavolo The Dark Eye si incontrano nella nuova campagna GM Prison of Shadow : Attraverso un comunicato stampa, Larian Studios ha annunciato l'arrivo di una nuova campagna della modalità GM di Divinity: Original Sin 2, Prison of Shadow, scritta e realizzata dal celebre Ulisses Spiele autore del gioco di ruolo da tavolo Dark Eye.Prison of Shadow trasporterà da 3 a 5 giocatori e il master nell'universo di Dark Eye, esplorando una città nanica abbandonata alla ricerca di un potente artefatto. Il party ben presto si troverà ad ...

Shadow of the Tomb Raider : Disponibile il DLC The Forge : Square Enix, Eidos-Montréa e Crystal Dynamics sono fieri di annunciare “The Forge“, la prima di sette nuove avventure aggiuntive per Shadow of the Tomb Raider Disponibile da oggi. Shadow of the Tomb Raider: Disponibile da oggi il DLC The Forge Il primo DLC è gratuito per tutti i possessori del Season Pass ma può essere anche acquistato separatamente. “The Forge” è Disponibile per Xbox One, ...

Shadow of the Tomb Raider : il primo DLC "The Forge" è disponibile : Square Enix, Eidos-Montréal e Crystal Dynamics annunciano "The Forge", la prima di sette nuove avventure aggiuntive per Shadow of the Tomb Raider disponibile da oggi. Il primo DLC è gratuito per tutti i possessori del Season Pass ma può essere anche acquistato separatamente. "The Forge" è disponibile per Xbox One, PlayStation 4 e PC Windows/Steam.In "The Forge", Lara deve affrontare la Forgia, inondata di lava, degli dèi caduti per scoprire i ...

È tempo di tornare nel mondo di Shadow of the Tomb Raider con il trailer del DLC The Forge : Shadow of the Tomb Raider si amplierà a brevissimo con il lancio di un nuovo DLC che sarà solo la prima di sette nuove avventure che sicuramente potrebbero fare gola ai fan del titolo e dell'iconica Lara. Con l'uscita fissata per la giornata di domani, Square Enix ha condiviso un nuovo trailer dedicato a The Forge.Ecco la descrizione del DLC:Affronta The Forge da solo o con un amico a partire dal 13 Novembre. Sfida gli Dei Caduti per scoprire i ...

Shadow of the Tomb Raider : scopriamo la co-op del gioco nel nuovo Diario degli Sviluppatori : Shadow of the Tomb Raider come probabilmente saprete si prepara a lanciare un nuovo DLC che include una modalità cooperativa, attesa per il 13 novembre.Ebbene, come riporta Dualshockers, tutte le nuove funzionalità che saranno implementate la co-op del gioco sono dettagliate nel nuovo Diario degli Sviluppatori pubblicato da Eidos Montreal, nel quale tra l'altro possiamo anche avere una panoramica del lavoro svolto e di tutte le sfide affrontate ...

Recensione Shadow of the Tomb Raider - Lara Croft è più forte che mai : Shadow of the Tomb Raider è l'ultimo capitolo della trilogia di un reboot che ha proposto ai giocatori una versione inedita di Lara Croft. Crystal Dynamics passa lo scettro a quei bravi ragazzi di Eidos Montreal, che hanno fatto un ottimo lavoro su un'icona dei videogiochi difficile da maneggiare. In questo capitolo Lara è una ragazza testarda, affiancata dall'amico Jonah: riescono a raggiungere una cripta messicana, la stessa che da tempo ...

Shadow of the Tomb Raider sommerso da recensioni negative? La causa è uno sconto : Mentre gli sviluppatori guardano al futuro discutendo di DLC e del supporto al titolo nell'ultimo diario di sviluppo, Shadow of the Tomb Raider si trova di fronte a un caso piuttosto evidente di review bombing. Questa pratica, diffusasi in particolare tra le recensioni utente di Steam, consiste in una pubblicazione di massa di recensioni negative in risposta a un qualcosa che non incontra i favori della community. Il fenomeno non è di certo una ...

Shadow of the Tomb Raider : il nuovo "Dev Diary" analizza nuovi contenuti e programmi per futuri DLC : Un nuovo filmato "Dev Diary" è stato pubblicato per Shadow of the Tomb Raider, e come riporta VG247 nel video sono analizzati i programmi del team per i prossimi DLC, e anche alcuni contenuti di gioco.Eidos Montreal ripercorre la trama del gioco, ma anche i personaggi secondari, le nuove avventure di Lara, le armi, e i nuovi contenuti di "La Forgia".Il video è di circa 6 minuti, il che non è male per un diario di sviluppo, per cui vedere bene di ...

Edge colpisce ancora : Shadow of the Tomb Raider massacrato nell'ultimo numero : Che Edge sia una rivista che non si fa di certo grandi problemi a bocciare pesantemente giochi generalmente apprezzati dalla critica è ormai un fatto risaputo. I casi più recenti sono il 4 al sicuramente peculiare Hellblade Senua's Sacrifice e la bocciatura a Detroit: Become Human, titoli in entrambi i casi appartenenti a una tipologia di esperienza fortemente basata sulla narrazione che spesso non viene apprezzata dalla redazione di Edge.La ...

Square Enix annuncia il DLC “The Forge” per Shadow of the Tomb Raider : Square Enix , Eidos-Montréal e Crystal Dynamics sono lieti di annunciare la prima di sette avventure DLC per Shadow of the Tomb Raider, chiamata “The Forge”. “The Forge”, che è disponibile come download gratuito per chi possiede il Season Pass, e che verrà anche venduto separatamente, sarà disponibile in tutto il mondo il 13 novembre su Xbox One (inclusa Xbox One X), PlayStation 4 e ...

Il primo DLC di Shadow of the Tomb Raider uscirà a novembre : scopriamo insieme The Forge : Square Enix ha tolto il velo alla prima delle sette avventure DLC previste per Shadow of the Tomb Raider, che come riporta VG24/7 porterà Lara a esplorare ambientazioni ricche di lava e pericoli per svelare i misteri della cittadina peruviana di Kuwaq Yaku.The Forge, questo il nome del DLC, sarà disponibile dal 13 novembre al prezzo di 4,99€. Il Season Pass, che include ciascuna delle espansioni compresa The Forge, è a listino per ...