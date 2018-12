Sfera Ebbasta | esce «Rockstar - Pop Star Edition» | ecco cosa c' è dentro

Sfera Ebbasta : "I primi testi a 13 anni. Ecco come ho conosciuto Guè" : ' Se parliamo del mondo del rap, quando inizi ad avere qualcosa, vuoi mostrarlo e ci tieni a farlo vedere. È come se fosse un trofeo. ' Una ragazza vuole farti una domanda! 'Parlo da mamma: domani ...

Sfera Ebbasta e droghe : 'Ho smesso con lo 'sciroppo'. Fumare erba? Non c'è nulla di male' : A pochi giorni dalla pubblicazione della riedizione del fortunatissimo album 'Rockstar' – che sarà disponibile nei negozi di dischi ed in tutte le principali piattaforme di streaming a partire dal 7 dicembre 2018 – Sfera Ebbasta ha concesso la sua prima intervista a Deejay Chiama Italia, il popolarissimo programma radiofonico condotto da Linus e Nicola Savino. Durante la chiacchierata il trapper di Sesto San Giovanni – che era già stato più ...

Drake è il re mondiale della classifica Spotify 2018 - Sfera Ebbasta il più ascoltato in Italia : Con 8,2 miliardi di ascolti è Drake il re del 2018 su Spotify a livello mondiale. L’artista ha pubblicato nel periodo estivo il suo ultimo album Scorpion, e si aggiudica il primo posto per gli streaming ottenuti anche con il singolo God’s Plan. L’anno scorso era stato costretto a cedere il posto a Ed Sheeran dopo un 2015 e un 2016 in cui si era aggiudicato il primo posto. Quest’anno torna in vetta, e dopo di lui troviamo Post Malone, ...

Sfera Ebbasta è l’artista più ascoltato su Spotify in Italia nel 2018. Ecco tutte le classifiche! : Insieme a lui anche Salmo, Gué Pequeno, Gemitaiz e tanti altri! The post Sfera Ebbasta è l’artista più ascoltato su Spotify in Italia nel 2018. Ecco tutte le classifiche! appeared first on News Mtv Italia.

Audio e testo di Happy Birthday - il nuovo singolo di Sfera Ebbasta che anticipa l’album : Da oggi 30 novembre è possibile ascoltare il nuovo singolo di Sfera Ebbasta in rotazione radiofonica e disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming. Si intitola “Happy Birthday”, e anticipa l’uscita del nuovo album Rockstar-Popstar Edition che verrà pubblicato il prossimo 7 dicembre. Rockstar-Popstar Edition sarà disponibile dal 7 dicembre in formato LP e doppio CD, ma è già possibile preordinarlo online. l’album, che si ...

Sfera Ebbasta conquista il mondo : complimenti da Dennis Rodmam - Gashi e Veronica Rodriguez : Sfera Ebbasta non si ferma più. Continua infatti a crescere anche a livello internazionale la fama dell'autore di 'Ciny', che la scorsa notte ha pubblicato l'inedito 'Happy Birthday', anticipazione di 'Pop Star', suo prossimo disco – riedizione del fortunatissimo 'Rockstar', uscito a gennaio scorso, arricchita da alcuni inediti e remix – che sarà disponibile nei negozi e su tutte le piattaforme di streaming musicale a partire dal 7 dicembre ...

Taylor Mega fidanzata con Tony Effe?/ Foto : nuovo flirt dopo Flavio Briatore e Sfera Ebbasta - IlSussidiario.net : Taylor Mega si è fidanzata con Tony Effe? dopo Flavio Briatore e Sfera Ebbasta, nella vita della modella spunta il rapper della Dark Polo Gang.

Sfera Ebbasta : la tracklist dell’album “Rockstar – Popstar Edition” : In arrivo il 7 dicembre The post Sfera Ebbasta: la tracklist dell’album “Rockstar – Popstar Edition” appeared first on News Mtv Italia.

Il nuovo singolo e l’instore Tour di Sfera Ebbasta per Rockstar-Popstar Edition : tutte le date : Uscirà venerdì 7 dicembre il nuovo album di Sfera Ebbasta intitolato Rockstar-Popstar Edition. Si tratta di una nuova versione del precedente album Rockstar, pubblicato lo scorso gennaio, e sarà disponibile in formato Lp e doppio CD contenenti tre inediti (Popstar, Happy Birthday e Uh Ah Hey) e tre brani in versione remix (Cupido feat Khea, Duki, Quavo, Elettra Lamborghini, Xnx feat Guè Pequeno e Serpenti a sonagli feat Lacrim). Il primo CD ...

Sfera Ebbasta : ecco le date del Popstar instore tour : L'album in uscita il 7 dicembre The post Sfera Ebbasta: ecco le date del Popstar instore tour appeared first on News Mtv Italia.

Sferaebbasta compie 26 anni e si regala il remix di Rockstar : Tra tanti che lo adorano e un po' che non lo sopportano, Sferaebbasta , compie 26 anni il 7 dicembre e si regala un nuovo singolo a tema 'Happy Birthday' , che esce venerdì, e il remix del suo terzo ...

Sfera Ebbasta - ecco «Popstar - Rockstar» : nuovo album e tre concerti : Esce Venerdì 7 Dicembre ' Sfera Ebbasta Rockstar - Popstar Edition ', nuova versione dell'album 'Rockstar' disponibile in doppio Cd e Lp del rapper dei record Sfera Ebbasta . Una specialissima ...

Sfera Ebbasta ritorna a sorpresa con una riedizione dell’album multiplatino “Rockstar” : Esce Venerdì 7 Dicembre “Sfera Ebbasta Rockstar – Popstar Edition”, nuova versione dell’album “Rockstar” disponibile in doppio Cd e Lp del rapper dei record Sfera Ebbasta. Una specialissima riedizione che arriva proprio nel giorno del compleanno della neonata “Popstar” per celebrare un 2018 ricco di grandi riconoscimenti e soddisfazioni. Il cofanetto, già disponibile in preorder al seguente link http://island.lnk.to/popstar, sarà anticipato ...

Salmo parla di Sfera Ebbasta - Rolling Stone e Fabri Fibra : 'Per me è un maestro' : Oggi 'Playlist', il nuovo album di Salmo, è stato certificato disco d'oro Un risultato sicuramente degno di nota per il rapper classe 1984 originario di Olbia, che è attualmente impegnato nella promozione del disco in giro per l'Italia. E proprio durante un recente incontro con il pubblico, avvenuto a Napoli, l'artista sardo si è concesso alle domande del nuovo format 'Tritolo News', che nell'ultimo periodo ha ospitato anche altri due pesi ...