Serie B | Spezia-Cosenza a Pezzuto Per Benevento-Verona c' è Piccinini

Serie B : Ascoli-Spezia 3-1 : ANSA, - ROMA, 1 DIC - L'Ascoli ha battuto lo Spezia per 3-1 nel posticipo della 14/a giornata del campionato di calcio di Serie B. Ardemagni al 1' ha aperto le marcature; il raddoppio è arrivato al al ...

Serie B - Ascoli-Spezia 3-1 : Ardemagni - Cavion e Padella domano i liguri : ASCOLI PICENO - L' Ascoli supera 3-1 lo Spezia in una partita vibrante, sbloccata già dopo 46" con Ardemagni , 100 gol in carriera per lui,. Raddoppia Cavion in apertura di ripresa, poi accorcia ...

Ascoli Spezia 3-1 : Ardemagni fa 100 gol in Serie B - Vivarini sorpassa Marino in classifica : Ascoli-Spezia 3-1 1' Ardemagni, A,, 46' Cavion, A,, 55' Okereke, S,, Padella, A, Ascoli, 4-3-1-2, : Lanni; Laverone, 59' Kupisz,, Brosco, Valentini, De Santis; Addae, Troiano, Cavion; Ninkovic; Ngombo,...

Serie B - Pescara-Ascoli 1-1 : Brugman non basta. Spezia-Foggia 0-0 : Spezia-Foggia 0-0: NUMERI E STATISTICHE La cronaca Numeri e statistiche Classifica Serie B Serie B spezia Foggia pescara ascoli Tutte le notizie di Serie B Per approfondire

Serie B : l'Ascoli frena il Pescara - reti bianche tra Spezia e Foggia : Due pareggi nelle due sfide della domenica pomeriggio della 13a giornata di Serie B. Il Pescara fallisce l'aggancio al Palermo in vetta pareggiando 1-1 con l' Ascoli : al vantaggio di Brugman , 50', ...

Serie B - Maggioni per Spezia-Foggia. Venezia-Brescia a Pillitteri : TORINO - Sono state rese note le designazioni arbitrali per la tredicesima giornata di Serie B. Ecco l'elenco delle gare e di chi le fischierà: BENEVENTO - PERUGIA h. 18.00 MASSIMI IMPERIALE - ...

Recupero Serie B - Spezia-Benevento 3-1 : ANSA, - LA SPEZIA, 18 NOV - Lo Spezia batte il Benevento 3-1 si rilancia in classifica e acuisce la crisi degli ospiti, un punto nelle ultime 3 gare. Il direttore sportivo dei campani, Pasquale Foggia,...

Serie B - Spezia-Benevento 3-1. Okereke dà spettacolo nel recupero della 10ª : LA CRONACA - A partire meglio è il Benevento: Viola pesca con un lancio d'esterno Coda, che però vede il suo tentativo respinto da Lamanna. La risposta dello Spezia, al 10', è nello spettacolare ...

Serie B recupero 10^ Giornata Spezia-Benevento: Ultime news e formazioni. Tre punti pesanti quelli messi in palio questo pomeriggio al Picco di

DIRETTA SPEZIA BENEVENTO / Streaming video Dazn : i testa a testa e le quote - recupero Serie B - - IlSussidiario.net : DIRETTA SPEZIA BENEVENTO, info Streaming video Dazn: approfittando della sosta, le due squadre recuperano per la decima giornata della Serie B.

Il campionato di Serie A è fermo, ma non mancano gli eventi da seguire nel weekend in arrivo per tutti gli appassionati di sport. Tra questi, possiamo segnalare c'è la sfida tra Spezia e Benevento, valida per la decima giornata di Serie B. Il match era inizialmente in programma il 30 ottobre, ma è stato […]

Serie B recupero Spezia-Benevento : arbitra Di Martino : ROMA - Sarà l'arbitro De Martino a dirigere Spezia - Benevento . La gara, rinviata per maltempo il 30 Ottobre, sarà recuperata domenica 18 novembre alle 15:00. A coadiuvare il direttore di gara gli ...