Serie A | gli arbitri della quindicesima giornata | Juventus-Inter ad Irrati

Pronostici Serie B - 7-8-9-10 Dicembre 2018 : Consigli Scommesse 15^ Giornata : Serie B: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la 15^ Giornata che si giocherà i giorni 7-8-9-10 Dicembre 2018.Venerdi 7 Dicembre 2018,si apriranno le danze della 15esima Giornata di Serie B, dove in testa alla classifica, troviamo sempre il Palermo che deve recuperare anche una partita.Tuttavia, la lotta per la prima posizione è apertissima visto che ci sono molte squadre a ridosso di pochi punti. Piena lotta anche per la zona playoff ...

I nostri consigli per la 15^ giornata di Serie A : ecco chi schierare e chi no in questo turno - partita per partita. : I nostri consigli per la 15^ giornata di serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Chievo e Frosinone difficilmente riagganceranno il treno salvezza, mentre l’Udinese ha troppo talento in rosa per retrocedere, così come Cagliari e Genova, per quanto l’autolesionismo di Preziosi stia assumendo proporzioni patologiche. Per esclusione Bologna, Empoli e Spal si contenderanno fino all’ultima ...

Serie A Udinese - Samir dovrà operarsi alla caviglia : UDINE - Brutte notizie per Davide Nicola . Samir , infatti, dovrà operarsi alla caviglia destra. Lo annuncia la società friulana con una nota ufficiale: " Udinese Calcio comunica che il suo difensore ...

Biglietti Juventus-Inter : come acquistare gli ultimi tickets per la 15ma giornata di Serie A : Tra le gare del quindicesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra 7 e 9 dicembre, c’è l’incontro tra Juventus ed Inter, in programma venerdì 7 dicembre alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, primi in classifica, ed i nerazzurri, sempre più decisi a far loro da antagonisti nella corsa al titolo. Si tratta del cosiddetto “Derby d’Italia“, il match che quest’anno rivestirà ancora ...

Esclusiva CalcioWeb – Format Serie B - campionato cadetto a 20 squadre : 5 promozioni dalla Serie C [DETTAGLI] : Gli ultimi mesi sono stati caldissimi per quanto riguarda Serie B e Serie C, in particolar modo a tenere banco è stato il Format dei campionato. Tra sentenze, ricorsi e continui ribaltoni il caos è stato incredibile, si è scritta una delle pagine più brutte della storia del calcio italiano. Alla fine la decisione è stata quella di mantenere il Format a 19 squadre per la delusione di squadre come Catania, Novara, Siena, Pro Vercelli, ...

Serie A Parma - Grassi : gli esami confermano la rottura del crociato : Parma - Gli esami effettuati nella giornata di oggi da Alberto Grassi hanno confermato quanto già si temeva, la rottura del crociato. Come infatti ha annunciato il Parma attraverso una nota, il ...

DIRETTA VITERBESE BISCEGLIE/ Risultato live 0-0 - streaming video e tv : in campo! - Serie C - - IlSussidiario.net : DIRETTA VITERBESE BISCEGLIE: info streaming video e tv della partita, recuperp del 4turno del girone C di Serie C.

Serie C - arrestati 6 ultras del Monopoli per un pestaggio ai sostenitori del Francavilla [DETTAGLI] : Sono stati arrestati dalla polizia sei ultras del Monopoli per un pestaggio avvenuto in danno di sostenitori della squadra Virtus Francavilla Calcio dopo la partita di coppa Italia di Lega Pro, lo scorso 30 ottobre. Secondo le ricostruzioni i sei tifosi della squadra barese simularono un posto di blocco in territorio di Ostuni (Brindisi) sorprendendo i supporter avversari, la Renault fu bloccata, agli occupanti fu intimato di consegnare ...

Diretta Viterbese Bisceglie/ Streaming video e tv : i numeri dell'arbitro Marco Ricci - Serie C - - IlSussidiario.net : Diretta Viterbese Bisceglie: info Streaming video e tv della partita, recuperp del 4turno del girone C di Serie C.

Crotone - Vrenna : 'Paghiamo l'addio alla Serie A - ma vogliamo la promozione' : Il dg del Crotone Raffaele Vrenna è intervenuto ai microfoni di Rai Sport prima del match di Coppa Italia contro il Bologna: 'Sembra una frase fatta ma è una gara molto importante, soprattutto per il morale. Stiamo passando un momento difficile, qualsiasi risultato ...

Serie A - le migliori giocate della 14giornata : stata una giornata di campionato molto spettacolare, in cui non sono mancati gol bellissimi e numeri d'alta scuola. Solo nella sfida tra Roma e Inter siamo stati testimoni di almeno 4 o 5 giocate di ...

Serie B - Palermo ceduto agli inglesi di Futures Sports&Entertaiment : Palermo - E' la società britannica Futures Sports&Entertaiment l'acquirente del Palermo calcio. Lo ha annunciato il ceo della società, Clive Richardson , a 'Pop Economy' piattaforma multicanale del ...

Basket - le migliori italiane dell’8a giornata di Serie A1 : Ilaria Milazzo e Jasmine Keys decisive nelle vittorie di Torino e San Martino di Lupari : Si è conclusa con diversi risultati a sorpresa l’ottava giornata del campionato di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Venezia si è confermata dominatrice di questo avvio di stagione superando agevolmente Lucca, mentre San Martino di Lupari e Sesto San Giovanni hanno avuto la meglio su Schio e Napoli. Diverse le azzurre che si sono messe in mostra nella giornata di ieri, anche se nessuna è riuscita a ritagliarsi un ruolo da assoluta ...