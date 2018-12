Senza patente alla guida di un ciclomotore rubato nel ' 94 Scatta la denuncia

Barcellona - Piqué alla guida Senza patente : 48 mila euro di multa : Il difensore del Barcellona Gerard Piqué ancora nei guai per il comportamento al volante. Dopo esser stato condannato nel 2015 a pagare 10.500 euro per aver avuto un diverbio con la Guardia Urbana che ...

Sorpreso alla guida Senza aver mai conseguito la patente : auto Senza assicurazione : BRINDISI - guidava l'auto della sorella, ma non ha mai conseguito la patente. Fermato dai carabinieri, si è rifiutato di sottoporsi al test per l'assunzione di droga ed è stato denunciato. Addosso ...

Guida Senza assicurazione : patente sospesa e multe fino a 7000 euro : Nel decreto legge fiscale un emendamento della Lega intende inasprire le sanzioni nei confronti dei Guidatori recidivi alla...

Guidava in autostrada Senza avere mai preso la patente : 5mila euro di multa : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Guidava in autostrada senza ...

Senza patente non si ferma all'alt e con lo scooter investe carabiniere : Chieti - È trattenuto in ospedale, in osservazione intensiva breve, il carabiniere che ieri mattina è rimasto ferito dopo essere stato investito e trascinato per una decina di metri da un giovane di Vasto che, a bordo di uno scooter 500, non si è fermato all'alt. Il militare ha riportato un trauma cranico ed escoriazioni a un ginocchio. Il 22enne, privo di patente di guida, è stato rintracciato dopo alcune ore e ...

Drogato e Senza patente sullo scooter sequestrato e senza assicurazione : si schianta e fugge lasciando l'amico morto sull'asfalto : Drogato, causa un incidente e fugge lasciando l'amico morto sul selciato. È successo a Cercola , Napoli ,: il 19enne, del quartiere napoletano di Ponticelli e già noto alle forze dell'ordine, è stato ...

Senza patente - gira per la città con la targa modificata con pennarello e nastro adesivo : Questo lo stratagemma trovato per continuare a guidare dopo la sospensione della patente, ma è stato scoperto dalla polizia...

Governo : Tornatore - Italia come autobus con autista Senza patente : Palermo, 18 ott. (Adnkronos) - "Sono preoccupato. Ho la sensazione che questo Paese sia come un autobus sul quale tu viaggi e ti accorgi che l’autista forse non ha la patente o, se ce l’ha, non sa guidare bene. Questo è il mio stato d’animo". A dirlo all’Adnkronos è stato il regista Giuseppe Tornato

Senza patente sullo scooter. Rubato due giorni prima in centro : La Spezia - Nel corso di uno dei numerosi e consueti controlli alla circolazione stradale, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Spezia hanno fermato uno scooter condotto da un tunisino 33enne ...

Sotto effetto di droghe - guida Senza patente - col braccio ingessato e coltelli in auto : L'automobilista fermato dalla polizia locale a Siviglia, in Spagna, dopo un inseguimento. Sottoposto a controlli, l’uomo è risultato positivo a sostanze come cocaina, oppiacei, cannabis, anfetamine e benzodiazepine.Continua a leggere

Castellammare - Senza patente e in stato di ebbrezza uccise un 24enne - condanna definitiva per Emanuele Spera : Gli ultimi articoli di Cronaca Torre del Greco - Aveva trasformato la sua abitazione in un droga shop, nei guai un 35enne Castellammare - Picchia e minaccia di morte la moglie, 47 enne in manette ...

Vittoria - ubriaco alla guida di un'auto Senza patente : Cittadino romeno denunciato dalla Polizia di Stato. Trovato alla guida di un’auto, senza patente, in stato di ebrezza alcoolica e in possesso di droga

Cremona : fermato Senza patente dà le generalità del fratello - denunciato : Milano, 3 ott. (AdnKronos) - Si è messo alla guida di un'auto senza aver mai preso la patente e quando lo hanno fermato ha dato le generalità del fratello, ma i carabinieri lo hanno scoperto e denunciato. E' accaduto nel cremonese a un 24enne di Spino d'Adda. Intorno alle 16 di ieri, il giovane è st