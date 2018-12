Scuola | sostegno disabili | arriva altra riforma con poche luci e molte ombre

Riforma sostegno Scuola - notizie 4/12 : Miur - ecco cosa sta per cambiare : Novità per la Riforma di sostegno nella scuola: il DL 66/2017 (Governo Fedeli) affida il compito di richiedere le ore di sostegno al Gruppo per l’inclusione territoriale (GIT). Ma le cose stanno per cambiare. Il Miur ha presentato all’Osservatorio permanente sull’inclusione scolastica una bozza di decreto che modifica questo DL. Secondo tale bozza, la decisione se riconoscere 6 o 12 ore di sostegno spetterà ad un gruppo di lavoro composto da ...

Scuola - caos docenti di sostegno : cattedre vuote e uno su tre senza specializzazione : Numeri piccoli che si confrontano anche con le possibili uscite extra che la nuova quota 100 allo studio del governo potrebbe permettere anche nel mondo della Scuola. Mancano docenti di ruolo A.S. ...

Scuola - corsi per il sostegno in arrivo nel 2019 : i posti saranno 40.000 : Sono in arrivo i corsi per il sostegno nella Scuola: il Miur assicura che partiranno entro il 2019. I posti disponibili dovrebbero essere 40.000, da suddividere in tre anni. Per conoscere i dettagli è necessario aspettare la legge di Bilancio. Quali sono i requisiti? corsi per il sostegno: requisiti e posti I corsi per il sostegno che il Miur intende avviare entro il 2019 saranno integrati attraverso la legge di Bilancio. Lì andranno inseriti ...

Pianeta Scuola - il ministro Bussetti parla a Leggo : «Per il sostegno ecco 40mila nuovi docenti» : Quarantamila docenti specializzati sul sostegno, mille contratti per ricercatori, un dialogo aperto con gli studenti che protestano e un secco no sia alle occupazioni sia alle chat tra docenti e...

Scuola - specializzazione sostegno - notizie 6/11 : le novità in arrivo : specializzazione sostegno: la bozza della legge di bilancio modifica i requisiti di accesso ai corsi, rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 59/2017. Il decreto 59 prevede che per diventare insegnanti di sostegno bisogna superare il concorso. A sua volta, l’accesso al concorso richiede la laurea più i 24 CFU. Il diploma di specializzazione si ottiene al termine del primo anno FIT (sostituto in LdB con il percorso annuale di formazione ...

In crescita la disabilità nella Scuola friulana : mancano 400 insegnanti di sostegno : A un mese dalla riapertura delle scuole mancano insegnati di sostegno. L'allarme è fisiologico, visto che si ripete ogni anno. Stando ai dati forniti dalla Cisl scuola, in regione ne mancherebbero ...

Rugby - Scuola di vita – Le Zebre a sostegno del nuovo progetto contro il bullismo : Le Zebre sostengono Rugby, scuola di vita: il video contro il bullismo Lo Zebre Rugby Club sostiene il progetto editoriale del regista Matteo Chiarello che ha realizzato uno spot contro il bullismo con protagonisti i piccoli giocatori miniRugby. “Rugby, scuola di vita” é un omaggio ai valori cardine del nostro sport che ha ispirato il regista a realizzare questo messaggio che vede il Rugby quale metafora di vita; dove a vincere ...

Scuola - #FameZero : Dussmann a sostegno di FAO per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione : Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, che ricorre domani, martedì 16 ottobre. Capriate San Gervasio (Bergamo), 15 Ottobre 2018 – In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione di domani, 16 ottobre, promossa dalla FAO (L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura), Dussmann Service propone un momento di riflessione e ...

Scuola - sostegno e TFA : Bussetti promette 10mila posti - ma non subito : Marco Bussetti, a Trento, ha assicurato che arriveranno nella Scuola 10mila nuovi posti per i docenti di sostegno. “Quello dei disabili è un tema a me caro” ha affermato. Ha però aggiunto che i posti arriveranno nel corso di tre anni. La notizia non ha certo entusiasmato chi attende l’attivazione dei corsi. Già adesso risultano vuoti migliaia di posti. Dalle immissioni in ruolo per l’a.s. in corso, il 2018/19, sono rimasti vuoti circa ...