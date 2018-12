SCUOLA La vera frontiera | docenti vecchi alla prova del panta rei

Napoli - nuovo raid a SCUOLA : 'Questa è la vera emergenza' : 'Siamo stanchi, la vera emergenza di insicurezza delle scuole è questa': questo il commento dell'assessore comunale di Napoli, Annamaria Palmieri, 'all'ennesimo furto - sottolinea una nota - all'...

Il messaggio del Rapporto Unesco sull’educazione : "La vera integrazione è a SCUOLA" : Il Rapporto Mondiale di Monitoraggio dell'educazione 2019 (Global Education Monitoring Report o GEM report) dell'Unesco su migrazioni e spostamenti forzati mostra che i migranti rappresentano il 18% degli studenti nei paesi ad alto reddito, rispetto al 15% nella metà degli anni 2000. Ora sono 36 milioni, equivalenti a tutta la popolazione in età scolare in Europa. In base agli attuali livelli, la percentuale potrebbe salire al 22% ...

Francia - 11enne si suicida dopo essere stato rimproverato per l'uso del cellulare a SCUOLA : Una storia terribile ci arriva dalla vicina Francia dove, stando a quanto riportato dal noto quotidiano Le Figaro, un giovanissimo alunno, di soli 11 anni, si sarebbe tolto la vita a causa di un rimprovero ricevuto dal suo insegnante per l'uso del cellulare in classe. Il giovane, fortemente provato dal richiamo del suo docente, all'uscita di scuola si sarebbe lanciato da un ponte dopo aver preannunciato le sue intenzioni ad alcuni suoi compagni. ...

La mamma lo rimprovera per un brutto voto a SCUOLA : lui la strangola e nasconde il corpo : Un ragazzino di appena 15 anni ha strangolato sua madre che poco prima l'aveva rimproverato per un brutto voto preso a scuola, poi ha seppellito il cadavere nel prato di una chiesa.Continua a leggere

Varese - mamma in ritardo a SCUOLA : insulti e sputi alla maestra che la rimprovera : Durante la giornata di ieri, venerdì 2 novembre, si è verificato un fatto spiacevole per una maestra presso una scuola primaria di Saronno, l'elementare Gianni Rodari. Sono le 16,15 quando la campanella di uscita dalla scuola inizia a suonare. Passata mezz'ora tutti i bambini erano andati via, tranne un alunno la cui mamma non si era ancora presentata per prendere il proprio figlio. Una maestra decide così di prendere in mano la situazione e di ...

Madre in ritardo a SCUOLA a prendere il figlio : rimproverata - sputa alla maestra : Non era la prima volta che arrivava in ritardo. Per l'ennesima volta lascia a scuola il bambino per oltre mezz'ora dopo l'orario d'uscita e, quando le maestre glielo fanno notare...

Va a prendere il figlio in ritardo a SCUOLA : mamma rimproverata sputa in faccia alla maestra : Alle 16.15 suona la campanella in una scuola primaria di Saronno , in provincia di Varese, tutti i bimbi vanno a casa: tranne uno. Una maestra si offre di aspettare insieme al piccolo l'arrivo della ...

Madre prende il figlio a SCUOLA in ritardo e sputa in faccia alla maestra che l'aveva rimproverata : «Non è la prima volta che accadeva arrivasse in ritardo a prendere il figlio, ora intendo sporgere denuncia». A parlare è una maestra di scuola elementare che, dopo aver...

Mamma prende il figlio a SCUOLA in ritardo e sputa in faccia alla maestra che l'aveva rimproverata : «Non è la prima volta che accadeva arrivasse in ritardo a prendere il figlio, ora intendo sporgere denuncia». A parlare è una maestra di scuola elementare che, dopo aver...

Varese - rimproverata per il ritardo a SCUOLA : mamma sputa e insulta la maestra : E' accaduto in una scuola elementare di Saronno. Non era la prima volta che la donna si presentasse con molto ritardo a prendere il figlio. L'insegnante l'ha rimproverata e lei ha reagito così. Sarà denunciata

Sospetta meningite a Palermo - ricoverata bimba di sei anni : in 850 disertano la SCUOLA : Panico all'istituto comprensivo Giotto-Borsellino di Palermo dove quasi mille alunni della scuola media ed elementare hanno disertato la scuola in seguito alla notizia di un possibile caso di meningite: ieri una bambina di sei anni si è sentita male, accasciandosi sul banco. ricoverata, si attendono notizie sulle sue condizioni. Ma il preside: "Preoccupazione immotivata".Continua a leggere

Per una vera abolizione della povertà : investire su SCUOLA e lavoro : La povertà che, nonostante le roboanti dichiarazioni di Luigi Di Maio e come prevedibile, non è ancora stata abolita mediante decreto, meriterebbe riflessioni più serie e approfondite di quelle degli ultimi mesi.In occasione della giornata mondiale della povertà, la Caritas ha diffuso dei dati allarmanti, parlando di un "esercito di poveri", composto soprattutto da giovani. Al governo è stato chiesto di non ...

Professori al ministro : 'Faremo politica a SCUOLA. Non quella urlata dei politici - quella vera' : Precisando poi di quale politica si tratta. 'Il punto spiega il docente è che la politica che faccio e che farò non è quella delle tifoserie, dello schierarsi da una qualche parte e cercare di ...