SCOPRE TUMORE DOPO REFERTO SUL CELLULARE 44enne di Treviso ' Nessun medico mi ha parlato'

Scarica il referto sul cellulare e SCOPRE di avere un tumore/ Choc per una 44enne di Treviso 'Inaccettabile' - IlSussidiario.net : Scarica il referto sul cellulare e scopre di avere un tumore . Choc per una 44enne di Treviso che denuncia il tutto 'Inaccettabile'

SCOPRE di aver un tumore tramite il proprio smartphone : “Nessun medico a parlarmi” : Simona, 44enne veneta, ha scoperto di aver un melanoma maligno dopo aver scaricato il referto online sul proprio cellulare. “È inaccettabile: tutto senza filtro, senza sostegno, senza contenimento” dice la donna. Ma la responsabilità non sarebbe dei medici ma delle norme in vigore...Continua a leggere

SCOPRE che la figlia di 3 anni ha un tumore dopo averle scattato una foto : Dave Fletcher, 39 anni , ha scoperto che qualcosa non andava nella figlia Izzy, oggi tre anni , dopo averle scattato una foto che la ritraeva addormentata su un'altalena. dopo analisi approfondite, è arrivata la diagnosi di leucemia: "I genitori devono fare attenzione a tutti i piccoli segnali che possono essere un campanello d'allarme per la salute dei bambini".Continua a leggere

FA LA CHEMIO PER 5 ANNI E SCOPRE DI NON AVERE UN TUMORE/ Diagnosi sbagliata : ecco cos'aveva - IlSussidiario.net : Fa la CHEMIO per 5 ANNI e SCOPRE di non AVERE un TUMORE: il calvario medico e umano. In realtà era malato di vasculite...