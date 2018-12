Scopre di avere un tumore scaricando un referto sul cellulare | Nessun medico a

Scarica il referto sul cellulare e Scopre di avere un tumore/ Choc per una 44enne di Treviso 'Inaccettabile' - IlSussidiario.net : Scarica il referto sul cellulare e scopre di avere un tumore. Choc per una 44enne di Treviso che denuncia il tutto 'Inaccettabile'

Il medico le nega il pap test perché troppo giovane : mamma di 29 anni Scopre di avere il cancro : A Steph Nally, mamma di 29 anni, di Wythenshawe, è stato per anni negato il pap test perché "non ce ne era bisogno", nonostante i forti mal di pancia durante il periodo mestruale. Quando il ginecologo l'ha sottoposta ad ulteriori analisi ha scoperto che la donna aveva un tumore alla cervice dell'utero al quarto stadio: "Voglio essere positiva".Continua a leggere

Gli lacrima un occhio e credono che sia raffreddore : a 4 anni Scopre di avere un cancro : Harri Cooke ha scoperto a 4 anni di avere un sarcoma di Ewing, una rara forma di cancro alle ossa. Il suo occhio aveva cominciato a lacrimare e la mamma pensava si trattasse di comune congiuntivite dovuta al raffreddore. Poi il suo viso si è gonfiato ed è arrivata la terribile diagnosi: "Pensi sempre che non accadrà mai a tuo figlio. Invito tutte le mamme a fare attenzione ai piccoli segnali".Continua a leggere

USA : dopo 5 anni di chemio Scopre di non avere il cancro - grave caso di malasanità : Tutti noi quando qualcosa non va nel nostro corpo ci rivolgiamo al medico di famiglia o a qualche specialista che, dopo scrupolosi esami, dovrebbe riuscire a individuare il problema e a prescrivere le dovute cure. Questo non è stato il caso di James Salaz, che per cinque lunghi anni si è sottoposto ininterrottamente a trattamenti medici a base di chemioterapia per curare un cancro che, in realtà, non aveva mai avuto. La vera malattia di James ...

FA LA CHEMIO PER 5 ANNI E Scopre DI NON AVERE UN TUMORE/ Diagnosi sbagliata : ecco cos'aveva - IlSussidiario.net : Fa la CHEMIO per 5 ANNI e SCOPRE di non AVERE un TUMORE: il calvario medico e umano. In realtà era malato di vasculite...

Shirley Hellyar - l’attrice di Netflix Scopre di avere un tumore e muore dopo aver raccolto i fondi per il suo funerale : Stava festeggiando il suo 40esimo compleanno con le amiche in un locale di Newcastle quando all’improvviso si è sentita male ed è stata ricoverata in ospedale. L’attrice Shirley Hellyar ha scoperto così di essere malata di cancro e di avere solo poche settimane di vita. Protagonista del film di Netflix “Il re dei fuggitivi” uscito il 9 novembre e nota sul piccolo schermo, la donna ha deciso di aprire subito una raccolta ...

Eto’o “Scopre” di avere una figlia di 18 anni : causa di paternità contro l’ex calciatore dell’Inter : Samuel Eto’o padre di una 18enne? Una ragazza ha intrapreso vie legali per dimostrare la paternità dell’ex Inter Una ragazza di 18 anni ha intentato una causa di paternità contro l’ex calciatore dell’Inter Samuel Eto’o. Secondo quanto rivelato dagli spagnoli di AS, la ragazza avrebbe le prove biologiche della paternità e dunque il giudice ha ammesso la sua richiesta nei confronti del calciatore che al momento gioca in ...

MAURIZIO BATTISTA SCHERZO DELLE IENE/ Video - il comico Scopre di avere un figlio di 24 anni : MAURIZIO BATTISTA, Video SCHERZO IENE: il comico romano scopre durante una finta diretta radiofonica di avere un figlio di 24 anni nato da una notte d'amore(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 23:46:00 GMT)