Scoperti 36 giochi segreti in PlayStation Classic | perché non sono disponibili?

(Di giovedì 6 dicembre 2018)è la mini console di Sony uscita lo scorso 3 dicembre. Si tratta di una replica in piccole dimensioni e uscita HDMI della mitica, la prima console della casa giapponese uscita a metà anni ’90. Aveva una softeca sterminata, piena di grandi capolavori, ma alla finestati inseriti solo 20, tra l’altro diversi tra occidente e Giappone.La mini console non è stata accolta con grande favore dalla critica. Gli esperti di Digital Foundry hanno dichiarato nella loro analisi tecnica che l’emulazione è abbastanza povera. Cipoi altri difetti, com l’assenza della lingua italiana in moltiche all’epoca la prevedevano, si veda Metal Gear Solid, che era addirittura doppiato in italiano.inoltre ha deluso molti per l’assenza di vere e proprie perle: alcuni dataminer hanno scoperto che potenzialmente potevano esserci ...