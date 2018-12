Sci alpino | otto gli azzurri che prenderanno parte al gigante di sabato 8 dicembre in Val

Sci alpino - le azzurre si preparano alla tappa di CdM di St. Moritz : le parole di Brignone e Fanchini : Qualche fiocco di neve a St. Moritz, annullata la sciata in pista di venerdì Nevica su St. Moritz, dove sabato 8 e domenica 9 dicembre verranno disputati un supergigante e uno slalom parallelo. La giuria ha già annunciato che la sciata in pista della vigilia è annullata, per tutte le squadre è stato organizzato un allenamento di gigante e slalom parallelo in mattinata. Il primo giorno saranno al via Marta Bassino, Federica Brignone, Elena ...

Cortina Fashion Weekend 2018 in edizione "sportiva" : una vetrina in attesa dei Mondiali di Sci alpino del 2021 : Venerdì 7 dicembre , alle 9.30, sarà ufficialmente aperto il Villaggio dello Sport, dove si potranno incontrare tutti i più importanti brand del settore sci e snowboard. Una vera festa, con cibo e ...

Sci alpino - Kvitfjell Coppa Europa 2018 : Christina Ager e Elisabeth Reisinger al comando della combinata dopo il SuperG - quarta Valentina Cillara Rossi : Giornata fitta di impegni a Kvitfjell, in Norvegia, per la Coppa Europa di sci alpino 2018/19. Oltre al SuperGigante disputato in mattinata (clicca qui per la cronaca), infatti, si è corsa anche la prima parte della combinata alpina che si concluderà con lo speciale in programma domattina alle ore 10.00. Anche in questo caso si è trattato di un SuperGigante che ha visto il miglior tempo, a pari merito, delle due austriache Christina Ager e ...

Sci alpino - buoni segnali dai giovani azzurri in Coppa Europa. Ora serve la conferma in Coppa del Mondo : E’ stato un inizio di Coppa Europa molto positivo per l’Italia. Nelle prime gare della stagione sono molti i giovani azzurri che hanno brillato (sono arrivate anche due vittorie) ed ora per loro l’obiettivo è quello di cercare conferme anche in Coppa del Mondo. Proprio questi ottimi risultati devono dare la consapevolezza agli atleti del Bel Paese di poter essere competitivi anche nel circuito maggiore, dove invece stanno ...

Sci alpino - Coppa Europa Kvitfjell 2018 : Valentina Cillara Rossi quarta nel SuperG vinto da Christina Ager - nuova leader della classifica : Valentina Cillara Rossi conquista un ottimo quarto posto nel SuperGigante di Kvitfjell, Norvegia, valevole per la Coppa Europa 2018/19 di sci alpino. La 24enne nata a Genova ha sfiorato il podio per appena nove centesimi, nella gara vinta dall’austriaca Christina Ager in 56.95 con 33 centesimi sulla connazionale Julia Scheib e 45 sulla elvetica Nathalie Groebli. Quest’ultima ha confezionato una splendida seconda parte di gara, tanto ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Val d’Isère 2018 : l’Italia convoca otto gigantisti per la gara di sabato : Sono otto gli uomini chiamati a rappresentare l’Italia nello slalom gigante della Val d’Isère, in programma sabato. Nell’attesa di capire se le condizioni della pista permetteranno lo svolgimento della gara (prima manche alle ore 10, seconda alle ore 13), sarà dunque piuttosto nutrito il contingente tricolore nel luogo dove poche gioie sono arrivate, e tutte negli anni ruggenti tra i ’60 e i ’70 con Gustav Thoeni e ...

Sci alpino – Coppa Europa : doppietta norvegese nel secondo gigante maschile : doppietta norvegese nel secondo gigante maschile di Coppa Europa a Funesdalen. Fuori Liberatore e Maurberger doppietta norvegese nel secondo gigante maschile di Coppa Europa in programma sulla pista svedese di Funesdalen. Sul gradino più alto podio è salito Fabian Wilkens in 1’57″73, 20 centesimi meglio del connazionale Lucas Braathen, al terzo posto si è piazzato l’austriaco Mathias Graf a 21 centesimi. Dodicesimo ...

Sci alpino - Elena Fanchini allontana il ritiro : “Ho avuto uno sfogo - credo che ci vorranno sei-otto mesi” : Elena Fanchini non lascia: l’azzurra, appena tornata alle gare dopo aver vinto una dura battaglia con un tumore, si è gravemente infortunata in seguito ad una caduta ed è stata sottoposta a diversi interventi chirurgici, ma non abbandona lo sci alpino. Lo ha dichiarato la stessa atleta al Televideo Rai. Ad alimentare le voci su un suo possibile addio uno sfogo su Instagram che aveva lasciato spazio a tante interpretazioni, tra le quali ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Stefan Luitz - un nuovo rivale per Marcel Hirscher. La rinascita dopo tanta sfortuna : La seconda manche del gigante di Beaver Creek ha racchiuso in sé talmente tante emozioni che rimarrà nella mente di tutti ancora a lungo. La “favola” dello svizzero Thomas Tumler, che rimonta inesorabilmente posizioni su posizioni, fino ad arrivare al podio. La risposta, da fuoriclasse, di Marcel Hirscher, che vola al comando e relega alle sue spalle l’elvetico, capace comunque di risalire ben 18 gradini. A quel punto, però, al ...

Sci alpino - Coppa Europa Funesdalen 2018 : doppietta norvegese in gigante. Azzurri fuori dalla top ten : La Norvegia cala la doppietta nel secondo gigante di Coppa Europa a Funesdalen. A vincere è stato Fabian Wilkens, che si è imposto con il tempo totale di i1’57″73, precedendo di 20 centesimi il connazionale Lucas Braathen. Sul gradino più basso del podio si è classificato l’austriaco Mathias Graf, staccato di 21 centesimi dalla vetta della classifica. Dopo lo straordinario successo di ieri di Simon Maurberger, questa volta ...

Sci alpino - Coppa Europa - Liberatore al secondo posto dopo la 1manche del gigante di Beitostolen : Liberatore secondo dopo la prima manche del gigante maschile di Coppa Europa a Beitostolen, seconda manche alle 13 Federico Liberatore occupa il secondo posto al termine della prima manche del secondo ...

Sci alpino – Coppa Europa - Liberatore al secondo posto dopo la 1^ manche del gigante di Beitostolen : Liberatore secondo dopo la prima manche del gigante maschile di Coppa Europa a Beitostolen, seconda manche alle 13 Federico Liberatore occupa il secondo posto al termine della prima manche del secondo gigante maschile di Coppa Europa sulla pista di Funesdalen, in Svezia. Il trentino accusa appena 1 centesimo di svantaggio dall’austriaco Patrick Feurstein, leader provvisorio della graduatoria con il tempo di 58″79. Terza ...

Sci alpino - Mikaela Shiffrin può diventare la più grande di tutti i tempi. I record di Vonn e Stenmark sono alla portata : Lindsey Vonn o Ingemar Stenmark? Nessuno dei due, la risposta giusta è Mikaela Shiffrin. La 23enne di Vail ha ormai imboccato da tempo la strada per diventare la più grande di tutti i tempi e l’ultima vittoria nel SuperG di Lake Louise non ha fatto altro che confermare tutto questo. Shiffrin è salita a quota 46 successi in carriera in Coppa del Mondo, il tutto con la carta d’identità che recita solo 23 anni ed è proprio questo ...

Sci alpino – Coppa Europa - azzurri a Pfelders per allenarsi in vista dei SuperG di St. Moritz : Coppa Europa, convocati in dodici: il gruppo discipline veloci va a Pfelders per preparare i SuperG di St. Moritz Quattro giorni a Pfelders, poi la partenza per St. Moritz. Il gruppo discipline veloci di Coppa Europa maschile si ritroverà giovedì 6 dicembre in Alto Adige con i tecnici Lorenzo Galli, Patrick Staudacher e i loro collaboratori e resterà lì fino a domenica 9 per preparare le gare di St. Moritz, dove si terranno due SuperG ...