optimaitalia

: Scappatoia sul rimborso per fatturazione a 28 giorni da TIM, Vodafone e Wind Tre? Rischio ex clienti a secco - wordweb81 : Scappatoia sul rimborso per fatturazione a 28 giorni da TIM, Vodafone e Wind Tre? Rischio ex clienti a secco - OptiMagazine : Scappatoia sul rimborso per fatturazione a 28 da TIM, Vodafone e Wind Tre? Rischio ex clienti a secco… - LinoBellagamba : ALBO ANAC DEI COMMISSARI: OBBLIGO SUL MEPA, PARZIALE SCAPPATOIA PER LE PROCEDURE TELEMATICHE GIÀ DI VALORE COMUNITA… -

(Di giovedì 6 dicembre 2018)Si torna a parlare dipera 28praticata dai principali operatori TIM,ma anche da Fastweb e altri vettori mobili virtuali per gran parte del 2017. La pratica commerciale è stata dichiarata come scorretta secondo delibera n. 269/18/CONS dell'AGCOM: quest'ultima stabiliva pure la necessità di un risarcimento ai clienti che avevano subito un aggravio della loro spesa telefonica ma proprio in merito a questo indennizzo le società pobbero appellarsi ad unadell'ultimo momento.Nella giornata di ieri, abbiamo riportato la notizia relativa alla proposta di Fastweb che, in luogo delpera 28, sta proponendo il servizio WOW Space, ossia cloud illimitato ai suoi clienti. Chi accetterà l'interessante regalo tuttavia non avrà più diritto a nessun indennizzo per il maltolto degli scorsi mesi. Tutto ...