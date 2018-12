Santangelo | Aeroporti fondamentali per la crescita della Sicilia Un delitto privatizzarli

trapaniok

: Aeroporti fondamentali per la crescita della Sicilia. Un delitto privatizzarli. - Vincenzo Maurizio Santangelo - maria_santangel : Aeroporti fondamentali per la crescita della Sicilia. Un delitto privatizzarli. - Vincenzo Maurizio Santangelo - maria_santangel : Le tesi dell'On.le Turano smontate punto per punto. Musumeci deve prendere in mano il futuro degli aeroporti sicili… - ilSicilia : “Quello del sottosegretario Santangelo è un atteggiamento pilatesco intollerabile' l’assessore regionale per le Att… -

(Di giovedì 6 dicembre 2018) "In questo momento inc'è chi cerca di far apparire la privatizzazione deglicome se fosse un percorso obbligatorio e ineluttabile. Non è così. Abbiamo la netta impressione che si ...