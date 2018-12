Sanità | il medico allunga la vita | a Bari campagna sui benefici del rapporto

Il medico è il garante dell’interesse del paziente - anche nei confronti del servizio sanitario : Gli italiani sono sempre più alla ricerca di un'alleanza terapeutica, in cui il medico rappresenti, nel suo agire in scienza e coscienza, la garanzia della tutela della salute del paziente. Secondo il 58% medico e paziente devono collaborare nel prendere le decisioni sulle cure migliori (la quota è aumentata rispetto al 55,9% rilevato nel 2007). La percentuale è molto più elevata tra gli anziani (82,8%), che sperimentano più di tutti il valore ...

Sanità : Veneto - moglie medico deceduto 'presentato esposto su vicenda mio marito' : Vicenza, 20 nov. (AdnKronos) - "Abbiamo proseguito il percorso iniziato già da tempo da mio marito che aveva redatto una ricerca su questa vicenda, e lo abbiamo consegnato al nostro avvocato". Così all'Adnkronos la moglie del dottor Paolo Demo conferma la presentazione di un esposto in Procura, dopo

Il medico è il garante dell’interesse del paziente - anche nei confronti del servizio sanitario : Gli italiani sono sempre più alla ricerca di un'alleanza terapeutica, in cui il medico rappresenti, nel suo agire in scienza e coscienza, la garanzia della tutela della salute del paziente. Secondo il 58% medico e paziente devono collaborare nel prendere le decisioni sulle cure migliori (la quota è aumentata rispetto al 55,9% rilevato nel 2007). La percentuale è molto più elevata tra gli anziani (82,8%), che sperimentano più di tutti il valore ...

Sanità - indagine : gli italiani si fidano del medico - record tra gli over 65 : La maggioranza degli italiani si fida del proprio medico, e, a godere della stima dei cittadini ci sono anche gli altri operatori del servizio sanitario nazionale, come gli infermieri: è quanto emerge dalla ricerca ‘Il medico pilastro del buon servizio sanitario‘, che è stata presentata oggi a Roma nel corso dell’iniziativa organizzata dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici e degli odontoiatri ( Fnomceo) “40 ...

Caserta - topi e piccioni morti in ospedale/ Video - medico denuncia malaSanità “mi hanno distrutto” (Le Iene) : Caserta, topi e piccioni morti in ospedale: medico denuncia malasanità ma da 20 anni gli viene impedito di entrare in una sala operatoria. Il servizio stasera a Le Iene.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 19:17:00 GMT)

Sanità : Pd - con pensionamenti a quota 100 molti veneti senza medico di base : Venezia, 24 ott. (AdnKronos) - “In Veneto abbiamo già una situazione emergenziale per quanto riguarda personale medico e pensionamenti, che si aggraverà nei prossimi anni. Con ‘quota 100’ sarebbe un vero e proprio disastro, ben peggio della riforma Fornero”. È quanto dichiarano in una nota congiunta

Vicenza : sottrae risorse al sistema sanitario - Gdf sequestra 75mila euro a un medico (2) : (AdnKronos) - Le indagini hanno consentito di segnalare all'A.G. berica il professionista per il reato di truffa aggravata in quanto, pur non possedendone i requisiti, ha percepito indebitamente compensi dal Servizio sanitario Nazionale per oltre 75 mila euro relativi, tra l’altro, alla quota associ

Vicenza : sottrae risorse al sistema sanitario - Gdf sequestra 75mila euro a un medico : Vicenza, 22 ott. (AdnKronos) - I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Vicenza hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Vicenza, cautelando somme di denaro ed un

Ospedale di San Marino rifiuta di soccorrere una cittadina italiana. Medico : "Siamo di fronte all’apartheid sanitaria" : L'Ospedale di San Marino si è rifiutato di soccorrere una ragazza che aveva avuto un incidente in moto a pochi metri dal territorio della Repubblica. Il motivo? È cittadina italiana. A raccontare la storia è Il Resto del Carlino. La giovane, si spiega, aveva molte fratture e, per questo motivo, era necessario portarla nell'Ospedale più vicino. Ma, quando il personale del 118 ha contattato la struttura di San Marino - ...

Sanità - medico di Genova : dopo il crollo del ponte - in strada “a curare” ascoltando : Dalla finestra del suo studio vedeva ogni giorno il ponte Morandi e, dopo il crollo, è stato tra i primi soccorritori, fin dal primo giorno. Stefano Alice è un medico di famiglia di Genova e ancora vive nella memoria le prime ore dopo la tragedia che ha vissuto sul campo aiutando i suoi assistiti e gli sfollati. Volti e storie che incrociava ogni giorno. “Già pochi minuti dopo il crollo del ponte il 14 agosto il nostro compito è stato ...

Sanità : corruzione su farmaci - arrestati medico e manager : Fra le 36 persone coinvolte, anche docenti universitari e dirigenti del settore farmaceutico. 7 aziende collegate ad attività illecite. Sequestrati oltre 335 mila euro ritenuti proventi di corruzione ...

Sanità - corruzione su farmaci : arrestati medico e manager - indagati docenti universitari : Un sistema corruttivo per la vendita di farmaci coinvolgeva medici e aziende farmaceutiche secondo quanto emerge da un'indagine dei carabinieri del Nas di Parma, che hanno eseguito 11 misure cautelari ...