Sanità e assicurazioni | sconti in cambio di dati sensibili | dagli Usa arriva la polizza

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Una delle più importanti compagnie assicurative americane, la John Hancock, ha introdotto un optional sorprendente per chi acquista le sue polizze sanitarie. Consiste in un trattamento di favore per i clienti disposti a farsi controllare, giorno dopo giorno, le condizioni di salute attraverso speciali app e appositi smartwatch, cioè orologini in grado di monitorare in tempo reale ivitali di un soggetto.Funzionerà, più o meno, così: il piccolo dispositivo portatile comunica alla compagnia tutte le informazioni indispensabili per capire se una persona conduce uno stile di vita sano e salutare (quanto si allena, quali alimenti compra, come si nutre, che medicinali assume). Chi accetta il “piccolo sacrificio” ottiene forti(fino al 15 per cento) sul pacchetto di polizze vita e salute. Insomma, ci troviamo di fronte a una specie di scatola nera per esseri umani, ...