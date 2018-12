Sandro Tonali e le rivelazioni della madre | “resterà in Italia | adora Gattuso”

sportfair

: RT @AndreaPropato: Mariarosaria Crivellari, mamma di Sandro #Tonali, a Radio Kiss Kiss: 'Il futuro di mio figlio? Vorrebbe restare in It… - rikibona : RT @AndreaPropato: Mariarosaria Crivellari, mamma di Sandro #Tonali, a Radio Kiss Kiss: 'Il futuro di mio figlio? Vorrebbe restare in It… - ATuttoMilan1899 : RT @AndreaPropato: Mariarosaria Crivellari, mamma di Sandro #Tonali, a Radio Kiss Kiss: 'Il futuro di mio figlio? Vorrebbe restare in It… - KhanifahYusuf : RT @AndreaPropato: Mariarosaria Crivellari, mamma di Sandro #Tonali, a Radio Kiss Kiss: 'Il futuro di mio figlio? Vorrebbe restare in It… -

(Di giovedì 6 dicembre 2018)è uno dei giovani calciatori sulla cresta dell’onda, dal Brescia potrebbe approdare in Serie A nelle prossime finestre di calciomercato Il giovanesta facendo impazzire le big del nostro campionato. Il centrocampista del Brescia, nonostante militi in Serie B, si è già affacciato nel novero dei calciatoriNazionalena, convocato da Mancini nelle scorse settimane. Adesso, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ladel giovane talento azzurro, ha parlato di quello che potrebbe essere il suo futuro, schiacciando l’occhio al Milan di Gennaro Gattuso. Proprio il tecnico rossonero è uno degli idoli di, secondo quanto svelato dalla: “Da piccolo ammirava Gennaro Gattuso, in futuro credo preferirebbe restare in, ce lo ha fatto capire. Era un calciatore a cui è rimasto molto legato sin da piccolo. Ricordo che lo ...