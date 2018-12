Samsung dedica un’app ed un evento a Masha e Orso | protagonisti grandi | piccini e… i

Samsung Galaxy S10 dovrebbe seguire le orme dei Google Pixel con un processore dedicato alla fotocamera : I processori della serie Exynos, progettati e costruiti in casa da Samsung , sono sempre stati all’avanguardia e in grado di tener testa ai […] L'articolo Samsung Galaxy S10 dovrebbe seguire le orme dei Google Pixel con un processore dedicato alla fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Stile Experience 10 su Samsung Galaxy S9 e S8 : aggiornamento tema dedicato : Non è ancora disponibile l'aggiornamento ad Android 9.0 Pie per Samsung Galaxy S9 e S8, ma se ne può già fare esperienza tramite l'installazione del tema basato sull'interfaccia Experience 10, reso ancora più bello dall'ultimo aggiornamento apportato da envy. L'elaborato rispecchia in maniera abbastanza fedele l'estetica della prossima UI griffata dal produttore asiatico. L'upgrade di cui vi stiamo parlando aggiunge altre icone, in grado di ...