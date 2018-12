Salvini | non ci sarà ecotassa sull' auto

Caos primarie Pd - Matteo Salvini : “Mi spiace che non ci sia un’opposizione in Parlamento” : "Mi spiace che non ci sia un’opposizione in Parlamento, il Governo lavora meglio se c’è un’opposizione in salute. In casa del Pd ogni giorno ne succede una. Mi spiace per il Pd e per gli italiani che in una sinistra seria credevano ancora, mi auguro che escano velocemente da questo buio”, ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini commentando il ritiro di Minniti dalle primarie del Pd.Continua a leggere

Checco Zalone : "Non prendo in giro Salvini e Di Maio - lo fanno già da soli" : I giri di parole non fanno al caso suo, e il suo essere così diretto lo ha fatto molto amare dal pubblico, trasversalmente...

Cos’è la missione Sophia e perché non piace a Salvini : Una nave tedesca impegnata nella missione Sophia (foto: Michael Bahlo/picture alliance via Getty Images) Il ministro dell’Interno Matteo Salvini è tornato a parlare di gestione dei flussi migratori, questa volta nel corso di un’audizione di fronte al comitato Schengen della Camera, e ha puntato il dito ancora una volta contro la missione Sophia, l’operazione dell’Unione europea in scadenza il 31 dicembre prossimo e che il vicepremier italiano ha ...

Matteo Salvini : "Se le regole non cambiano l'Italia uscirà dalla missione Sophia" : Giorni contati per 'Sophia', la missione europea di contrasto all'immigrazione irregolare nel Mediterraneo? L'operazione - in sigla Eunavformed - scade il 31 dicembre 2018. "E non riteniamo opportuno che continui", se non cambiano le regole che indicano l'Italia come unico Paese di approdo dei migranti soccorsi, ha annunciato il ministro dell'Interno Matteo Salvini in audizione al Comitato Schengen.L'Ue, da parte sua, valuta la ...

Landini : 'Salvini e Di Maio abbaiano ma non cambiano niente - prepariamo mobilitazione' : Noi come sindacato abbiamo sempre fatto Politica , non siamo apolitici. Noi siamo un soggetto che giudica i Governi per quello che fanno. E così abbiamo fatto coi precedenti. La disintermediazione ...

Matteo Salvini - il retroscena : 'Mi sento accerchiato ma non mollo - nessuno mi spaventa' : La manovra, Bruxelles, le elezioni europee in vista e come se non bastasse la polemica con il procuratore Armando Spataro. Le giornate di Matteo Salvini sono molto intense e pesanti. E secondo quanto ...

"Non è più irriverente prendere per il culo Salvini o Di Maio. Già si prendono per il culo da soli" : Checco Zalone ha curato in incognito la colonna sonora di Moschettieri del Re, il prossimo film di Giovanni Veronesi, nelle sale italiane dal 27 dicembre - storia crepuscolare e scassata dei quattro spadaccini strappati alla pensione - firmandola col suo vero nome, Luca Medici, "quasi musicista", come si definisce il comico. Lo racconta a Rolling Stone, in edicola dal 5 dicembre, nel corso di un incontro all'insegna dell'umorismo.I Moschettieri ...

Elisa Isoardi e Matteo Salvini - non è tutto come sembra. “Ve lo dico io. Io so…” : Dalle camice stirate all’addio il passaggio era stato più veloce di quanto si potesse pensare. Elisa Isoardi e Matteo Salvini si erano salutati dopo fasi altalenanti. Un amore sull’ottovolante il loro, con i maligni che avevano visto nell’ascesa della conduttrice la longa manus di Matteo e una simpatia dettata solo da interesse. Accuse sempre rispedite al mittente. Da loro e da chi la loro storia la segue da vicino: Fabrizio Corona-. Ospite a Un ...

Spataro - Salvini : “Non ho ancora capito cosa ho fatto saltare. Operazione era conclusa - ho le prove sul telefono” : “Quando c’è un’iniziativa riservata mi si scrive ‘aspettiamo a dirlo’ e io aspetto. Non ho ancora capito come ho fatto saltare l’Operazione, come dice Spataro. Forse non sto simpaticissimo a Spataro, forse si è alzato male. La Polizia mi ha confermato che l’Operazione era finita, ho il messaggio sul telefono”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, in merito allo scontro ...

Il tweet sulla mafia nigeriana non è l'unico scivolone social fatto oggi da Salvini : Nel giorno in cui il procuratore capo di Torino, Armando Spataro , e Roberto Saviano , accusano Matteo Salvini di aver danneggiato il blitz contro la mafia nigeriana parlandone su Twitter a operazione ...

Il tweet sulla mafia nigeriana non è l'unico scivolone social fatto oggi da Salvini : Nel giorno in cui il procuratore capo di Torino, Armando Spataro, e Roberto Saviano, accusano Matteo Salvini di aver danneggiato il blitz contro la mafia nigeriana parlandone su Twitter a operazione ancora in corso, il ministro dell'Interno incappa in un altro scivolone social non altrettanto serio ma comunque degno di menzione. Il vicepremier, come è noto, è solito pubblicare sui suoi profili immagini del suo pranzo ...

Salvini : Piazza del Popolo sia strapiena. Renzi : vero - non sarò con un ministro che fa lo sciacallo : La manifestazione della Lega. "Sabato 8 dicembre, alle 11, mi aspetto di vedere Piazza del Popolo a Roma piena. Per un enorme abbraccio, per dimostrare al mondo che l'Italia ha voglia di scommettere sul futuro. Vorrei vedere la Piazza strapiena non di fascisti, razzisti e robe strane, ma mamme, papà, infermieri, disoccupati, precari, poliziotti, operai, ...

Scontro Salvini-Spataro - Ermini (Csm) : “Lavoro serio della magistratura non va utilizzato per scopi di propaganda” : Il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, David Ermini, si schiera dalla parte del procuratore di Torino Armando Spataro che ha lamentato come il ministro dell’Interno Matteo Salvini abbia “messo a rischio un’operazione di polizia” con un suo tweet, ricevendo come risposta l’accusa di usare “parole a sproposito”. “Il lavoro serio, puntuale e rischioso che la magistratura porta avanti ogni giorno ...

Salvini risponde a Spataro : “Il suo è attacco politico - si candidi. Non mi si dica che metto a rischio operazioni di polizia” : Il procuratore di Torino, Armando Spataro “sbaglia nei modi e nei tempi”. Lo dice il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, tornando sulle accuse rivoltegli dal magistrato. “Nessuno si permetta di dire che il ministro mette a rischio un’operazione di polizia – aggiunge Salvini – gli attacchi politici e gratuiti lasciamoli fare ai politici che si candidano alle elezioni”. L'articolo Salvini risponde a Spataro: ...