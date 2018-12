Salvini invita i grillini al realismo | il contratto va cambiato

Sì alla Tav - Salvini e Giorgetti invitano "per un caffè" il fronte delle imprese : appuntamento domenica al Viminale : L'invito del vicepremier e del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, entrambi della Lega, alle 12 associazioni produttive che lunedì, con tremila delegati che rappresentavano "il 65% del Pil italiano", hanno manifestato a Torino a favore dell'opera

Caso Cucchi - Matteo Salvini : “Ho invitato più volte Ilaria - la porta del Viminale è aperta” : Questa sera alla Camera è stato proiettato il film 'Sulla mia pelle', del regista Alessio Cremonini, che ricostruisce la vicenda di Stefano Cucchi. Il presidente della Camera Roberto Fico: "Uno Stato non deve mai avere paura di ricercare la verità. Mio dovere mettere il riflettore dove ci sono le ingiustizie".Continua a leggere

Salvini a Leggo ce ne ha per tutti : Raggi? L'aiuto - ma buche e rifiuti sono roba sua. Ilaria Cucchi? L'ho invitata tre volte. Di Battista? Magari tornasse dal Guatemala. : Da Virginia Raggi a Ilaria Cucchi, da Alessandro Di Battista a Paolo Gentiloni. Ma anche Dzeko, Beppe Sala, Olimpiadi, manovra e ovviamente gli sgomberi degli insediamenti illegali. C'è...

Salvini risponde a Salmo : lo chiama 'fratello' e lo invita ad 'aprire la mente' : Come ampiamente previsto dai più, è arrivata nella tarda mattinata di oggi la risposta pubblica del vice Premier, nonché ministro dell'Interno e tutt'ora segretario della Lega, Matteo Salvini, alle dichiarazioni rilasciate da Salmo durante una recente intervista concessa ai microfoni del noto magazine musicale Rolling Stone. Il rapper aveva espresso un pensiero a dir poco critico nei confronti della Politica dell'attuale governo in materia di ...

Fazio invita Lucano in trasmissione - Crozza : “Salvini ha già chiesto il tuo rimpatrio a Savona” : In apertura della puntata di ieri sera di Che Fuori Tempo Che Fa su Rai 1, Maurizio Crozza ha commentato l’intervista di Fabio Fazio a Domenico Lucano, Sindaco di Riace ospite Domenica a Che Tempo Che Fa: “Fabio, Salvini ha già chiesto il tuo rimpatrio a Savona, ma dimmi, com’è un uomo di sinistra visto da vicino?” E ha proseguito: ” Capisci, che sono in via di estinzione? Di sinistra in Italia ci sono rimasti solo ...

Migranti Claviere - tensione Italia-Francia : poliziotti italiani al confine. Salvini invita Ministro dell'Interno francese : Teleborsa, - Sale la tensione Italia-Francia sulla questione Migranti . Dopo l'annuncio del vicepremier Matteo Salvini, in seguito ai fatti di Claviere, la polizia italiana ha iniziato a presidiare il ...

Migranti scaricati - Salvini invita Castaner. E al confine vanno avanti i pattugliamenti : Il nuovo ministro degli Interni francese, Christophe Castaner, in un'intervista con JDD, ha annunciato che 'prossimamente' vorrà discutere con gli 'omologhi europei, compreso il signor Salvini' della ...

Salvini su Lucano : 'Invita giornalisti a casa come se nulla fosse - nessuno interviene?' : Matteo Salvini torna ad attaccare pubblicamente Mimmo Lucano, finito ai domiciliari per l’indagine della Procura di Locri che addebita al sindaco di Riace i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e gestione fraudolenta del servizio comunale di raccolta rifiuti. Ancora una volta, il ministro dell’Interno ha scelto i social per lanciare sassolini di un certo peso politico: nel mirino del vicepremier c’è di nuovo il primo cittadino ...

Salvini : «Cucchi? Si processa con la legge - non in altri modi. Ho invitato la famiglia» Bomba carta nella notte a Trento | Video : Il vicepremier leghista e ministro dell’Interno: «Le porte del ministero sono aperte alla famiglia e a 60 milioni di italiani»

Cucchi - Salvini invita famiglia al Viminale/ La sorella Ilaria : “Dal processo emerge verità terribile” : Cucchi, carabiniere Francesco Tedesco confessa pestaggio e cha chiamato in causa gli altri due colleghi, Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 17:02:00 GMT)

Ilaria Cucchi : 'Lo Stato ci deve le scuse'. Salvini invita i familiari : Roma, 11 ott., askanews, - 'Ci chieda scusa chi ci ha offesi in tutti questi anni. Ci chieda scusa chi in tutti questi anni ha affermato che Stefano è morto di suo, che era caduto. Ci chieda scusa chi ...

Tutti a Mosca. Moavero invita Putin alla conferenza sulla Libia. In arrivo anche Salvini e Conte : sulla Libia, l'Italia punta su Vladimir Putin. E Mosca se pur non ufficialmente, risponde sì. L'anticipazione dell'HuffPost trova conferma e ufficialità da Mosca. Un obiettivo difficile, ma non impossibile, per il quale la diplomazia italiana è al lavoro. Un lavoro incessante che ha portato oggi a Mosca il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi. Ed è stato lo stesso titolare della Farnesina a ufficializzare ...