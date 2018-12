Salvini contro i magistrati | e dunque contro i 5 Stelle

Chiesa chiusa a Natale per protestare contro Salvini : Don Paolo Farinella, parroco di San Torpete, ha deciso di non celebrare il Natale per "obiezione di coscienza" al decreto...

Scontro tra Salvini e Spataro - l'Anm : "Abbassiamo i toni. Si rispettino i ruoli" : Dopo lo Scontro a distanza tra Matteo Salvini e Armando Spataro sul tweet con cui il ministro annunciava, a operazione in corso, il fermo di alcuni esponenti della mafia nigeriana a Torino l'Associazione nazionale magistrati interviene per schierarsi dalla parte del procuratore: "Con riferimento al dibattito connesso alle dichiarazioni del Ministro dell'Interno e del Procuratore della Repubblica di Torino, va ribadita la necessità che ...

Lo scontro tra Salvini e Spataro - ripercorso dall'inizio : Sono le 8.57 quando il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, impugna il cellulare e, con un tweet, riferisce dello "straordinario intervento" dei Carabinieri a Palermo contro la "nuova cupola di Cosa nostra". "Non solo - aggiunge il titolare del Viminale in un secondo cinguettio - anche a Torino altri 15 mafiosi nigeriani sono stati fermati dalla polizia, che poi ha ammanettato otto spacciatori (titolari di ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : è scontro tra Salvini la Procura di Torino - 5 dicembre 2018 - - IlSussidiario.net : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: la Procura di Torino contro Salvini. Coppa Italia, accedono agli ottavi Benevento, Bologna e Sampdoria

Spataro contro Salvini : 'Tweet danneggiano inchieste'/ Ministro ribadisce : 'Sollevato un polverone per nulla' - IlSussidiario.net : Spataro bacchetta Salvini: "Eviti tweet su indagini in corso". La replica al procuratore: "attacco politico, faccia il pensionato". Ultime notizie e lite

M5s - a Roma sì alla mozione contro il decreto Sicurezza : schiaffo a Salvini con il consenso di Di Maio : Altro agguato grillino al decreto Sicurezza, convertito in legge dal Parlamento in via definitiva lo scorso mercoledì e poi firmato da Sergio Mattarella . Lo schiaffo a Matteo Salvini arriva da Roma, ...

Matteo Salvini - vice presidente del Consiglio - Lega - : 'In queste ore - in tutta Italia - enorme lavoro delle Forze dell'Ordine contro ... : Il leader della Lega e vice premier Matteo Salvini, ha commentato quest'oggi alcune importanti attività svolte dalle Autorità operanti nel settore giudiziario presso varie zone del Paese, evidenziando ...

Scontro Salvini-Boccia - cosa è successo oggi : Roma, 4 dic., askanews, - Botta e risposta tra il leader della Lega e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e il capo di Confindustria, Vincenzo Boccia. In parte stemperato da un invito del ...

Il procuratore di Torino ha accusato Salvini di aver danneggiato il blitz contro la mafia nigeriana : Il procuratore capo di Torino, Armando Spataro, ha accusato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, di aver danneggiato l'inchiesta sulla mafia nigeriana, anticipando con un tweet il blitz avvenuto ...

Il procuratore Spataro contro i tweet di SalviniIl ministro sbotta : "Faccia il pensionato" : Al centro del contendere un tweet di Salvini su un'operazione di polizia. l procuratore capo di Torino, Spataro: "Ci si augura che per il futuro il ministro eviti comunicazioni simili, potrebbe compromettere le indagini". Ma il leghista attacca il magistrato: "Ho ringraziato le forze dell'ordine dopo essere stato informato dal capo della polizia"

Salvini e Spataro - scontro politicamente scorretto tra il ministro e il procuratore di Torino : Il procuratore di Torino accusa il ministro dell'Interno di fuga di notizie in merito ad una importante operazione di...

Scontro Salvini-Spataro - Ermini (Csm) : “Lavoro serio della magistratura non va utilizzato per scopi di propaganda” : Il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, David Ermini, si schiera dalla parte del procuratore di Torino Armando Spataro che ha lamentato come il ministro dell’Interno Matteo Salvini abbia “messo a rischio un’operazione di polizia” con un suo tweet, ricevendo come risposta l’accusa di usare “parole a sproposito”. “Il lavoro serio, puntuale e rischioso che la magistratura porta avanti ogni giorno ...

Salvini in diretta Fb : «Basta insulti e minacce». Poi attacca la Rai : «Sermoni contro me e Lega» VIDEO : «Basta insulti e minacce». Sfogo del ministro dell'Interno Matteo Salvini in diretta Facebook contro chi a suo dire critica e attacca il governo a scopi politici. LEGGI...

