Salva la mamma dallo stupro | ma il mostro gli distrugge la testa | Vanya muore 19 mesi dopo

La mamma si sente male - a 4 anni chiama l'ambulanza e le Salva la vita : "Ho capito che era molto piccola ma davvero coraggiosa, ha risposto con lucidità e sicurezza alle mie domande e sapeva...

Regno Unito - a 4 anni chiama l'ambulanza e Salva la vita alla mamma - : Charlene Wright soffre da anni di convulsioni e per questo ha istruito i suoi tre figli su come comportarsi in caso d'emergenza. Così la piccola Kaitlyn, durante una crisi della madre, ha preso il ...

A 4 anni Salva la mamma : chiama i soccorsi e li guida verso casa : Una bambina britannica di 4 anni ha salvato la mamma, che era stata colta da malore, chiamando il numero per i servizi d'emergenza e mostrando "un giudizio ben più grande della sua età" secondo l'operatrice che ha parlato con lei e alla quale ha fornito tutte le informazioni necessarie.Il fatto, riferisce la Bbc online, è avvenuto ad Askerswell, nel Dorset. La bambina, Kaitlyn Wright, ha chiamato il 999 quando ha visto che ...

Bimba di 4 anni Salva la mamma chiamando il servizio d’emergenza : Una bambina di 4 anni ha salvato la mamma, colta da malore, chiamando i servizi d’emergenza: lo riporta la BBc online. Ad Askerswell, nel Dorset (Inghilterra), Kaitlyn Wright ha chiamato il 999 quando ha visto che la madre, Charlene, era in preda alle convulsioni. L’ambulanza è giunta immediatamente sul posto e la donna è stata salvata. La madre soffre da anni di convulsioni, e per questo tutti i suoi tre figli sono stati istruiti su ...

Bimba eroina a 4 anni - chiama i soccorsi e Salva la mamma malata : “Correte - è grave” : Kaitlyn Wright di Askerswell, in Gran Bretagna, ha avuto la prontezza di chiamare il numero delle emergenze per far arrivare i soccorsi e salvare la madre, da tempo malata di fibromialgia, in preda ad un attacco di convulsioni: "Sono orgogliosa di lei".Continua a leggere

Gb - a 4 anni chiama i soccorsi e Salva la mamma : 'Venite - ci sono io - un cane e un gattino' : A soli 4 anni ha avuto la prontezza di telefonare al numero inglese delle emergenze 999 e salvare così la mamma alle prese con un doloroso attacco di fibromialgia e in stato di incoscienza. E ora ...

Incidente sull'A1 : muore ragazzo travolto da un camion - la mamma si getta per Salvarlo - Ultime Notizie Flash : Tragico Incidente sull'A1 nella serata di ieri, 29 novembre, durante il quale un ragazzo è morto travolto da un camion. La madre è in gravi condizioni

Auto in panne sull'A1 - figlio di 30 anni scende e muore travolto da un tir. Ferita la mamma nel tentativo di Salvarlo : Dramma sulla A1 ieri giovedì sera poco dopo le 22. L'Auto con una famiglia di Roma a bordo è in panne e accosta sulla corsia di emergenza. Il figlio, un ragazzo di 30 anni con...

Una mamma intrappolata in ospedale per un incendio - chiede di Salvare il figlio neonato - lasciando lei indietro : Rachelle Sanders, una donna americana di 35 anni, ha compiuto la scelta più coraggiosa che una madre possa fare. Dopo aver messo al mondo suo figlio, la donna era rimasta intrappolata nell'ospedale di Paradise, California, durante uno dei terribili incendi che ha sconvolto lo Stato americano in questi giorni. Impossibilitata a muoversi dal letto di ospedale a causa dell'intervento chirurgico a cui era stata sottoposta, Rachel rischiava di ...

Macerata. Incendio in casa - muoiono mamma e figlio. Salvato il padre - feriti due soccorritori : Stanotte a Sarnano , Macerata, c'è stato un Incendio in un'abitazione, i Carabinieri sono riusciti a trarre in salvo il un uomo disabile, hanno tentato di trarre in salvo anche la moglie e il figlio, ...

Incendio nel Maceratese : morti mamma e figlio - vigili del fuoco Salvano il padre disabile : Nella notte tra sabato e domenica due persone, una donna e suo figlio, sono morte a causa di un Incendio divampato in una casa di campagna a Sarnano, in provincia di Macerata. Una terza persona, un uomo disabile, è stata messa in salvo dai vigili del fuoco. Le cause dell’Incendio sono ancora da accertare.Continua a leggere

Incendio in casa - muoiono mamma e figlio disabile. Si Salva il padre - feriti due soccorritori : MACERATA - Tragedia stanotte a Sarnano dove c'è stato un Incendio devastante in un'abitazione e i Carabinieri sono riusciti a trarre in salvo solo un uomo, disabile, e hanno tentato di portare fuori ...

Incendio in casa - muoiono mamma e figlio. Salvato il padre - feriti due soccorritori : Stanotte a Sarnano c'è stato un Incendio in un'abitazione, i Carabinieri sono riusciti a trarre in salvo il un uomo disabile, hanno tentato di trarre in salvo anche la moglie e il figlio, anch'esso ...

È morta la mamma che ha rinunciato alla chemio per Salvare il figlio : La storia di Silvia Pozzan è quella di una mamma coraggiosa, che ha dato la sua vita per quella del bimbo che portava in grembo. Aveva 36 anni e, come racconta il Giornale di Vicenza, è morta a Sossano, in provincia di Vicenza, per un tumore fulminante al fegato. Erano tre anni che la donna lottava contro il cancro, ma una volta rimasta incinta aveva deciso di rinunciare alle cure per non mettere a rischio la salute del suo bambino. Da allora, ...